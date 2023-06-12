Meclis'e giremeyen Mustafa Destici'den 'dertli' paylaşım. Kime mesaj gönderdi

Destici, yaylada bir kayanın üzerine oturduğu anın videosunu paylaştı ve "Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına, rızkımı veren Hüda'dır kula minnet eylemem" şeklinde bir not ekledi.

BBP Genel Başkanı, aday olduğu İstanbul 1. bölgede yüzde 1 oy alarak milletvekili seçilemedi.

Önceki gün yaptığı açıklamada büyük kurultay sürecini başlatacaklarını belirten Destici, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaparak ses getirdi.

Yaylada bir kayanın üzerinde oturduğu anın videosunu paylaşan Destici, "Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına, rızkımı veren Hüda'dır kula minnet eylemem" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, "Minnet eylemem" türküsü de arka planda çalıyordu.