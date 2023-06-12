Meclis'e giremeyen Mustafa Destici'den 'dertli' paylaşım. Kime mesaj gönderdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 14 Mayıs seçimlerinde parlamentoya girememesinin ardından dikkat çeken bir paylaşım yaparak sosyal medyayı hareketlendirdi.

Meclis'e giremeyen Mustafa Destici'den 'dertli' paylaşım. Kime mesaj gönderdi

Destici, yaylada bir kayanın üzerine oturduğu anın videosunu paylaştı ve "Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına, rızkımı veren Hüda'dır kula minnet eylemem" şeklinde bir not ekledi.

BBP Genel Başkanı, aday olduğu İstanbul 1. bölgede yüzde 1 oy alarak milletvekili seçilemedi.

Önceki gün yaptığı açıklamada büyük kurultay sürecini başlatacaklarını belirten Destici, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaparak ses getirdi.

Yaylada bir kayanın üzerinde oturduğu anın videosunu paylaşan Destici, "Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına, rızkımı veren Hüda'dır kula minnet eylemem" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, "Minnet eylemem" türküsü de arka planda çalıyordu.

desteci.jpg

Öne Çıkanlar
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Son Haberler
Vize krizi eski Kızılay Başkanı’nı da vurdu Güncel
Vize krizi eski Kızılay Başkanı’nı da vurdu
Saray’ın müteahhidine deprem bölgesinden ihale üstüne ihale Güncel
Saray’ın müteahhidine deprem bölgesinden ihale üstüne ihale
Siirt'te 65 dönüm buğday kül oldu Güncel
Siirt'te 65 dönüm buğday kül oldu
Murat Sancak'ın Fatih Terim sözleri gündem oldu: Gelse başkanlığı veririm Spor
Murat Sancak'ın Fatih Terim sözleri gündem oldu: Gelse başkanlığı veririm
Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na zehir gibi sözler. 'Bu kibirle o koltuklarda oturamazsınız' Güncel
Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na zehir gibi sözler. 'Bu kibirle o koltuklarda oturamazsınız'
Arnavutköy'de kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Çok sayıda yaralı var Güncel
Arnavutköy'de kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Çok sayıda yaralı var