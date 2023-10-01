Meclisin açılış gününde patlama.. Meclise giriş ve çıkışlar yasaklandı

İçişleri Bakanlığının Kızılay binası önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi.

İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında duyulan patlama sesinin ve silah seslerinin ardından emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

TBMM Çankaya kapısına da yakın bir noktada duyulan patlama sesi nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı.

Özel harekat polisleri de olay yerine intikal etti. İtfaiye ve sağlık ekipleri de olay yerinde bulunuyor.

MECLİSE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Ankara’da sabah saatlerinde Meclis’e yakın bölgede patlama sesi duyuldu. Kızılay yakınlarında duyulan sesin içeriği araştırılıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giriş çıkışlar da tamamen yasaklandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Patlamanın ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından saldırı ile alakalıo şu açıklamayı yaptı:

"Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur.

Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır.

Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZ AMANSIZCA DEVAM EDECEKTİR"