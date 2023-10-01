Ankara'da patlama. Meclis yakınında silah sesleri duyuldu

Ankara'da sabah saatlerinde Meclis'e yakın bölgede patlama sesi duyuldu. Kızılay yakınlarında duyulan sesin içeriği araştırılıyor.

Bakanlıklara yakın bölgede duyulan ses paniğe neden oldu. Patlamayla beraber çatışma seslerinin de duyulduğu belirtiliyor.

Patlama ve silah seslerinin yükseldiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Ekipler bölgeyi, yaya ve sivil araç geçişine kapattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giriş çıkışlar da tamamen yasaklandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya bombalı saldırı gerçekleştiğini ve bir teröristin kendini patlattığını söyledi. Bakan Yerlikaya 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.