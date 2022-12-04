4 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Meclis’te bütçe maratonu yarın başlıyor: CHP’den Soylu için özel hazırlık

Meclis’te bütçe maratonu yarın başlıyor: CHP’den Soylu için özel hazırlık

Meclis’te yarın başlayacak bütçe maratonu öncesi CHP özel hazırlık yaptı. CHP grubu, oldukça yüksek tansiyonda geçmesi beklenen İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde tam kadro TBMM’de yer alacak.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 12:03
Takip Et

Meclis’te bütçe maratonu yarın başlıyor: CHP’den Soylu için özel hazırlık

Meclis’te bütçe maratonu yarın başlıyor: CHP’den Soylu için özel hazırlık
+
Aa
-

Meclis, 2023 seçimleri öncesi yapılacak son bütçe görüşmelerine hazırlanıyor. Pazartesi başlayacak görüşmeleri öncesi CHP özel hazırlık yaptı. Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, CHP, bütçe maratonu boyunca İstanbul’da açıkladığı vizyon belgesindeki ekonomi programını Meclis’te yüksek sesle dile getirecek.

CHP Meclis grubunun planlamasına göre Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşması yapacağı 5 Aralık’ta ve bütçenin geneli üzerinde kapanış konuşmalarının yapılacağı 16 Aralık’ta tüm milletvekilleri tam kadro Genel Kurul’da olacak. Ana muhalefet partisi her bir bakanlık ve bağlı kuruluşların bütçesi için konuşmacılarını da belirledi. CHP Grup Başkanvekilleri de gün gün nöbet sistemiyle Meclis Genel Kurulu’nda görev yapacak.

SOYLU İÇİN ÖZEL HAZIRLIK

CHP, Meclis Genel Kurulu’ndaki bir bakanlık bütçesine de özel önem verdi. CHP Grup Başkanvekilleri ve milletvekilleri uzun süredir icraatları ve söylemleri ile tartışma konusu olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılacağı bütçe görüşmesinde tam kadro Genel Kurul’da olacak.

Günde ortalama iki bakanlık bütçesinin görüşüleceği günlerde nöbetçi bir grup başkanvekili görev yaparken, 10 Aralık Cumartesi, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın bütçelerinin görüşüleceği gün tüm Grup Başkanvekilleri ve milletvekilleri Meclis’te olacak.

KOMİSYON GÖRÜŞMELERİNDE TANSİYON YÜKSELMİŞTİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerde tansiyonun en yüksek olduğu bütçe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı oturumdu. Tartışmalar nedeniyle birçok kez ara verilen bu görüşmelerin sonunda tartışmalar daha da alevlendi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Kara parayı aklayan da uyuşturucu ticareti yapan da şerefsizdir. İspat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir” ifadeleri sonrası gerilim tırmandı. İçişleri Bakanlığı bütçesi Bakan Soylu konuşmasını tamamlayamadan bitirilmek zorunda kaldı.

2022 GÖRÜŞMELERİNDE KAVGA ÇIKMIŞTI

İçişleri Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçe görüşmelerinin yapıldığı 8 Aralık 2021’de de Meclis Genel Kurulu’nda tansiyon yükselmişti. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, kürsüden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile kara para aklama suçundan Türkiye ve ABD’de hakkında davalar açılan SBK Holding’in patronu Sezgin Baran Korkmaz'a ait uçağa binerken çekilen fotoğrafını göstermiş, AK Parti CHP milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıkmıştı.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
1
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
2
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
3
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
4
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
5
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
﻿Messi ile hayranının Arjantin'i nasıl uçurduğunu açıkladı
6
﻿Messi ile hayranının Arjantin'i nasıl uçurduğunu açıkladı
﻿Messi ile hayranının Arjantin'i nasıl uçurduğunu açıkladı
﻿Selçuk Geçer'den flaş tahmin. Doların gelecek yıl ne kadar olacağını açıkladı
7
﻿Selçuk Geçer'den flaş tahmin. Doların gelecek yıl ne kadar olacağını açıkladı
﻿Selçuk Geçer'den flaş tahmin. Doların gelecek yıl ne kadar olacağını açıkladı
﻿ Endonezya'da Semeru Yanardağı lav püskürttü
﻿ Endonezya'da Semeru Yanardağı lav püskürttü
﻿ Endonezya'da Semeru Yanardağı lav püskürttü
﻿Hastalığı yendi; 20 bin kadını bilgilendirdi
﻿Hastalığı yendi; 20 bin kadını bilgilendirdi
﻿Hastalığı yendi; 20 bin kadını bilgilendirdi
﻿Netflix'te en çok izlenen yapımlar belli oldu
﻿Netflix'te en çok izlenen yapımlar belli oldu
﻿Netflix'te en çok izlenen yapımlar belli oldu
﻿Antalya'nın kan ihtiyacını neden artırıyor?
﻿Antalya'nın kan ihtiyacını neden artırıyor?
﻿Antalya'nın kan ihtiyacını neden artırıyor?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.