Meclis’te bütçe maratonu yarın başlıyor: CHP’den Soylu için özel hazırlık

Meclis, 2023 seçimleri öncesi yapılacak son bütçe görüşmelerine hazırlanıyor. Pazartesi başlayacak görüşmeleri öncesi CHP özel hazırlık yaptı. Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, CHP, bütçe maratonu boyunca İstanbul’da açıkladığı vizyon belgesindeki ekonomi programını Meclis’te yüksek sesle dile getirecek.

CHP Meclis grubunun planlamasına göre Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşması yapacağı 5 Aralık’ta ve bütçenin geneli üzerinde kapanış konuşmalarının yapılacağı 16 Aralık’ta tüm milletvekilleri tam kadro Genel Kurul’da olacak. Ana muhalefet partisi her bir bakanlık ve bağlı kuruluşların bütçesi için konuşmacılarını da belirledi. CHP Grup Başkanvekilleri de gün gün nöbet sistemiyle Meclis Genel Kurulu’nda görev yapacak.

SOYLU İÇİN ÖZEL HAZIRLIK

CHP, Meclis Genel Kurulu’ndaki bir bakanlık bütçesine de özel önem verdi. CHP Grup Başkanvekilleri ve milletvekilleri uzun süredir icraatları ve söylemleri ile tartışma konusu olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılacağı bütçe görüşmesinde tam kadro Genel Kurul’da olacak.

Günde ortalama iki bakanlık bütçesinin görüşüleceği günlerde nöbetçi bir grup başkanvekili görev yaparken, 10 Aralık Cumartesi, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın bütçelerinin görüşüleceği gün tüm Grup Başkanvekilleri ve milletvekilleri Meclis’te olacak.

KOMİSYON GÖRÜŞMELERİNDE TANSİYON YÜKSELMİŞTİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerde tansiyonun en yüksek olduğu bütçe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı oturumdu. Tartışmalar nedeniyle birçok kez ara verilen bu görüşmelerin sonunda tartışmalar daha da alevlendi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Kara parayı aklayan da uyuşturucu ticareti yapan da şerefsizdir. İspat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir” ifadeleri sonrası gerilim tırmandı. İçişleri Bakanlığı bütçesi Bakan Soylu konuşmasını tamamlayamadan bitirilmek zorunda kaldı.

2022 GÖRÜŞMELERİNDE KAVGA ÇIKMIŞTI

İçişleri Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçe görüşmelerinin yapıldığı 8 Aralık 2021’de de Meclis Genel Kurulu’nda tansiyon yükselmişti. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, kürsüden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile kara para aklama suçundan Türkiye ve ABD’de hakkında davalar açılan SBK Holding’in patronu Sezgin Baran Korkmaz'a ait uçağa binerken çekilen fotoğrafını göstermiş, AK Parti CHP milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıkmıştı.