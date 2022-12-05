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Meclis'te 12 gün sürecek bütçe mesaisi başlıyor

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, bugün Genel Kurul'da görüşülmeye başlanacak. 12 gün sürecek görüşmelerde Genel Kurul, cumartesi ve pazar günleri de dahil kesintisiz toplanacak.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 05:10
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Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Genel Kurulda görüşülmeye başlanacak

Meclis'te 12 gün sürecek bütçe mesaisi başlıyor
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bütçe görüşmelerine hazırlanıyor. Bütçe teklifinin görüşmeleri bugün başlayacak. Görüşmeler, cumartesi ve pazar günleri de dahil kesintisiz 16 Aralık'a kadar devam edecek.

MÜZAKERELER 8 TURDA ELE ALINACAK

Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 8 turda ele alınacak. Görüşmelerin ilk gününde hükümet ve siyasi parti grupları adına konuşmalar yapılacak. Cumhurbaşkanlığı bütçesini Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay sunacak. 

AKP adına Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli kürsüde olacak. İYİ Parti adına grup başkan vekillerinin kürsüde olması bekleniyor. CHP adına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, MHP adına ise Grup Başkan Vekilleri Erkan Akçay ve Levent Bülbül konuşacak.

Genel Kurul'daki bütçe maratonunun ilk haftasında 10 bakanlığın bütçesi görüşülecek.

Görüşmeler sırasında ilgili bakanlar Genel Kurul'da hazır bulunacak.

Görüşmeler süresince Meclis'e ziyaretçi alınmayacak

Genel Kurul'daki bütçe görüşmeleri sürecinde siyasi partilerin grup toplantıları yapılmayacak.

Bütçe görüşmelerinin yapılacağı 5-16 Aralık'ta Meclis'e ziyaretçi de alınmayacak. (AA)

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