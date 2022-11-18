RTÜK'e sansür öyle değil böyle yapılırı yaşattılar. Meclis'te milletvekilileri sansür yaptı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Bütçe Komisyonu’nda konuştuğu sırada muhalefet vekilleri ‘Sansürcü Başkan’ diye seslenmeye başladı. Komisyon başkanı ‘bir uğultu var’ demesinin ardından vekiller daha yüksek sesle Şahin’in yüzüne ‘Sansürcü Başkan’ demeye başladı.

Muhalif yayın organlarına verdiği cezalarla sık sık gündeme gelen RTÜK, son olarak Meclis’te protesto edildi. TELE1, Halk TV, Krt, Flash Haber ve Fox TV’ye haksız ve hukuksuz cezalar kesen RTÜK’ün başkanı Ebubekir Şahin, kurumun bütçesini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sundu. Sunum sırasında Şahin, muhalefet milletvekilleri tarafından sık sık “Sansürcü başkan” denilerek protesto edildi.

Komisyon başkanının “Bir uğultu var” sözlerinin üzerine ise sesler daha yükseldi.