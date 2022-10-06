RTÜK'ten Halk TV, KRT ve TELE1'e Taşkesenlioğlu cezası

RTÜK, Sedat Peker’in Serhat Albayrak ve AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’na ilişkin iddialarının tartışıldığı Halk TV’ye 2, Tele 1’e 2, KRT’ye de 1 ceza verdiğini açıkladı.

Kanallara verilen yüzde 3 para cezası kararının dayandırıldığı gerekçe ise Sedat Peker’in iddialarını televizyonda tartışarak Serhat Albayrak ve Zehra Taşkesenlioğlu’nun “küçük düşürülmesi” olarak gösterildi.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Kafa Radyo'ya da yüzde 3 idari para cezası verildiğini duyurdu. Taşcı, Halk TV, Tele 1 ve KRT'ye verilen cezalarla ilgili ise "Haklarında iddialar ithamlar bulunanlarla ilgili her zaman aklanma olanağı mevcutken ve iddiaları araştırması gereken yargıyken RTÜK’ün harekete geçmesi hayli manidar! Zehra Taşkesenlioğlu’nun polis koruma sayısı arttırılmıştı üstüne bir de RTÜK koruması geldi!" ifadelerini kullandı.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı'nın paylaşımı:



