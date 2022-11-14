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Yılmaz Özdil: Patlamayla ilgili haberlere yayın yasağını Kültür ve Turizm Bakanlığı istedi. Memlekette “kültür” artık bu, yasak!

Taksim’deki terör saldırısı ile ilgili gelen yayın yasağını gazeteci-yazar Yılmaz Özdil’den çok çarpıcı bir paylaşımla tepki geldi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 08:45
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Gazeteci Yılmaz Özdil Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Taksim'deki patlama ile ilgili yayın yasağı getirmesini eleştirdi

Yılmaz Özdil: Patlamayla ilgili haberlere yayın yasağını Kültür ve Turizm Bakanlığı istedi. Memlekette “kültür” artık bu, yasak!
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Taksim’de dün yaşanan alçak terör saldırısı jet hızıyla getirilen yayın yasağıyla da tartışma konusu oldu. 6 vatandaşımızın şehit olduğu saldırı ile ilgili haberlere yayın yasağı getirildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabında paylaşım yapan Yılmaz Özdil, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayın yasağını eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı:

Patlamayla ilgili haberlere yayın yasağını Kültür ve Turizm Bakanlığı istedi… Memlekette “kültür” artık bu, yasak!

İŞTE YILMAZ ÖZDİL’İN O PAYLAŞIMI

NE OLMUŞTU?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Taksim'de saat 16.20 civarında İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla yayın yasağı getirildiğini duyurmuştu.

"Geçici yayın yasağı kararı" başlıklı açıklamada, "Patlamayla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığının 13.11.2022 tarih ve 04181 sayılı yazısı ile geçici yayın yasağı getirilmiştir" denilmişti.

"6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 7. maddesinde milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda geçici yayın yasağı getirilebileceği öngörülmektedir. Bu durumlarda Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan geçici yayın yasağı getirebilir" ifadelerinin yer aldığı açıklamada yasağın kapsamına dair şunlar söylendi:

"Yayın yasağı medya hizmet sağlayıcıların anılan patlamaya ilişkin olarak yapılacak yayınlarda 6112 sayılı Kanun’da ve diğer kanunlarda sayılan yayın ilkelerine uyulmaları, toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlardan kaçınmalarını ve bu çerçevede;

- Patlamaya ilişkin olarak, patlama anı, patlama sonrası olay yeri, kamu görevlilerinin olay yerinde yürüttükleri çalışmalar, varsa patlama sonucu yaralanan veya hayatını kaybeden kişilere ait görüntü, görsel öğe ve benzeri unsurlara ve bunlarla ilgili abartılı anlatımlara,

- Olayın aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmemesi için, Resmi Makamlarca yapılan açıklamalar dışında olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişilere, bu kişilerin bulundukları yerlere, kullandıkları araçlar ve benzeri diğer hususlara, yayınlarında kesinlikle yer vermemelerini içermektedir."

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KÖYLÜ
14.11.2022 09:08
neden yasak kondu anlamakta güçlük çekiyorum..yasak getirdiniz interneti yavaşlattınız ne oldu? despot yaklaşımlarla neyi çözdünüz? bilgi almak hak değil mi? ölenlere rahmet diliyorum...  
 
Ali Veli
14.11.2022 08:55
Yasakla kim neyi halletti ki biz edelim. Bu yasakların tek amacı iktidarın kendi çıkarı,ülke çıkarı,milli güvenlik falan hepsi yalan. Hani şeffaflık,dürüstlük? Herkes herşeyi görecek,bilecek.  
 
Bozkurt
14.11.2022 08:49
Yasak gelse ne tüm dünyada haber oldu,herkes öğrendi hala yasakla bir şey kazanılmayacağını öğrenemediler. Dertleri koltuk bekası milli beka ve güvenlik değil...  
 
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