Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor Avrupa sınavında: Hangi maç hangi kanalda?

Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz bu akşam birbirinden zorlu maçlara çıkacak.
Peki hangi maç hangi kanalda?
Temsilcilerimizin maçları şu kanallardan ekrana gelecek:
UEFA Avrupa Ligi
19.45 AEK Larnaka-Fenerbahçe (EXXEN)
22.00 Trabzonspor-Monaco (EXXEN)
Avrupa Konferans Ligi
19.45 Başakşehir-Rigas FS (EXXEN - TV8,5)
22.00 FC Balkani-Sivasspor (EXXEN - TV8,5)
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