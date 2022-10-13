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Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor Avrupa sınavında: Hangi maç hangi kanalda?

Avrupa'daki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor, bu akşam Avrupa sınavında. Peki hangi maç hangi kanaldan ekrana gelecek? İşte cevabı

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 06:56
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Avrupa kupalarındaki Türk takımlarının maçlarının yayınlanacağı kanallar belli oldu

Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor Avrupa sınavında: Hangi maç hangi kanalda?
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Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz bu akşam birbirinden zorlu maçlara çıkacak.

Peki hangi maç hangi kanalda? 

Temsilcilerimizin maçları şu kanallardan ekrana gelecek:

UEFA Avrupa Ligi

19.45 AEK Larnaka-Fenerbahçe (EXXEN)
22.00 Trabzonspor-Monaco (EXXEN)

Avrupa Konferans Ligi

19.45 Başakşehir-Rigas FS (EXXEN - TV8,5)
22.00 FC Balkani-Sivasspor (EXXEN - TV8,5)

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