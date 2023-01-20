20 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Muhalefetin yakalayamadığı gerçeği yakaladı. 21 yıldır sanki ülkeyi CHP yönetiyor. Medyaradar'ın yazarı Varol Ersoy yazd

Muhalefetin yakalayamadığı gerçeği yakaladı. 21 yıldır sanki ülkeyi CHP yönetiyor. Medyaradar'ın yazarı Varol Ersoy yazdı

AKP’nin seçim sloganını açıklaması sonrası muhalefetin yakalayamadığı gerçeği Medya Radar yazarı Varol Ersoy yakaladı. Ersoy, AKP’nin 21 yıldır ülkeyi CHP yönetiyormuş gibi “Yeter söz milletin” dediğine dikkat çekti.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 16:19
Takip Et

Medyaradar yazarı Ersoy muhalefetin yakalayamadığı gerçeği yakaladı

Muhalefetin yakalayamadığı gerçeği yakaladı. 21 yıldır sanki ülkeyi CHP yönetiyor. Medyaradar'ın yazarı Varol Ersoy yazdı
+
Aa
-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP’nin seçim sloganının “Yeter söz milletindir” olacağını duyurdu. Söz konusu sloganı Demokrat Parti 1950 seçimlerinde kullanmış ve CHP’yi geride bırakarak iktidar olmuştu.

AKP’nin çıkışı ile 73 aradan sonra yeniden gündeme gelen slogan ve AKP’nin çıkışı ile ilgili çarpıcı bir çıkış geldi. Demokrat Parti’nin “Yeter söz milletin” sloganını kullanırken muhalefette olduğunun altını çizen Medya Radar yazarı Varol Ersoy, AKP’nin 21 yıldır muhalefetteymiş gibi “Yeter söz milletin” dediğini söyledi.

Ersoy’un yazısından ilgili bölüm şöyle:

Aradan tam 73 yıl geçti. Aynı slogan bugün yeniden gündemde.

Çünkü AKP, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nde Demokrat Parti’ye ait bu slogan kullanacağını açıkladı.

Şimdi anladınız mı AKP’ye neden “Akıl Karıştırma Partisi” dememin nedenini?

O sloganı kullanan Demokrat Parti muhalefetteydi ve “millet” adına “söz” istiyordu.

Bugün bu sloganı kullanmaya niyetlenen AKP ise zaten 21 yıldır iktidarda… Yani “söz” zaten kendisinde!

CHP ise artık iktidarda değil, muhalefette!

Üstelik de aralarında Demokrat Parti’nin bugünkü mirasçılarının da bulunduğu beş partiyle “masa” kurarak seçimlere hazırlanıyor.

Ama AKP ne yapıyor; CHP’den ve altılı masadan rol çalıyor!

Muhalefetin iktidara diyeceği “Yeter” sözünü, onlara karşı kullanıyor!

Tam 21 yıldır bu ülkede yapılan her şeyi kendisi yapmamış gibi CHP’yi ve yol arkadaşlarını suçluyor; isyan edercesine “Yeter” diye haykırıyor!

AKP muhalefeti bu üslupla bastırmaya çalışıyor.

Yani “yavuz hırsız” rolüne soyunmaktan bile çekinmiyor!

Dedim ya AKP, Akıl Karıştırma Partisi oldu diye…

Bunca yıldır verdikleri hiçbir sözü tutmadıkları gibi, şimdi muhalefetin yapamadığını yapıp kendi kendilerine muhalefet ediyorlar…

Sanki bugüne kadar iktidarda olan kendileri değil de “millet düşmanları”ymış gibi yapıp, “millet” adına söz istiyorlar!

“Yeter” diyorlar…Haklılar, gerçekten de yeter!

Aptal değiliz yahu!

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ülküm ülkem
20.01.2023 17:37
O laflar modadan kalktı söz söyleyen kendini hapiste buluyor.Şu kelime yerinde olur YETER ARTİK İKTİDAR MİLLET OLACAK.  
 
Söz milletin
20.01.2023 17:31
Allah şaşırtmasın  
 
DOĞRUSU
20.01.2023 17:23
"Aç bırak itaat etsin Cahil bırak biat etsin." Aziz Nesin  
 
TÜM YORUMLAR (11)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
1
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
2
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
3
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
4
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
5
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama
6
﻿Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama
﻿Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
7
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
﻿Canlı hayvan pazarı kapatıldı
﻿Canlı hayvan pazarı kapatıldı
﻿Canlı hayvan pazarı kapatıldı
﻿Doktora şiddet uygulayan hasta yakını tutuklandı
﻿Doktora şiddet uygulayan hasta yakını tutuklandı
﻿Doktora şiddet uygulayan hasta yakını tutuklandı
﻿İnsanlık bu kez yenildi. Aşıda umutlar başka bahara
﻿İnsanlık bu kez yenildi. Aşıda umutlar başka bahara
﻿İnsanlık bu kez yenildi. Aşıda umutlar başka bahara
﻿En katı internet yasağı uygulayan 10 ülke
﻿En katı internet yasağı uygulayan 10 ülke
﻿En katı internet yasağı uygulayan 10 ülke
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.