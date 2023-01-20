Muhalefetin yakalayamadığı gerçeği yakaladı. 21 yıldır sanki ülkeyi CHP yönetiyor. Medyaradar'ın yazarı Varol Ersoy yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP’nin seçim sloganının “Yeter söz milletindir” olacağını duyurdu. Söz konusu sloganı Demokrat Parti 1950 seçimlerinde kullanmış ve CHP’yi geride bırakarak iktidar olmuştu.

AKP’nin çıkışı ile 73 aradan sonra yeniden gündeme gelen slogan ve AKP’nin çıkışı ile ilgili çarpıcı bir çıkış geldi. Demokrat Parti’nin “Yeter söz milletin” sloganını kullanırken muhalefette olduğunun altını çizen Medya Radar yazarı Varol Ersoy, AKP’nin 21 yıldır muhalefetteymiş gibi “Yeter söz milletin” dediğini söyledi.

Ersoy’un yazısından ilgili bölüm şöyle:

Aradan tam 73 yıl geçti. Aynı slogan bugün yeniden gündemde.

Çünkü AKP, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nde Demokrat Parti’ye ait bu slogan kullanacağını açıkladı.

Şimdi anladınız mı AKP’ye neden “Akıl Karıştırma Partisi” dememin nedenini?

O sloganı kullanan Demokrat Parti muhalefetteydi ve “millet” adına “söz” istiyordu.

Bugün bu sloganı kullanmaya niyetlenen AKP ise zaten 21 yıldır iktidarda… Yani “söz” zaten kendisinde!

CHP ise artık iktidarda değil, muhalefette!

Üstelik de aralarında Demokrat Parti’nin bugünkü mirasçılarının da bulunduğu beş partiyle “masa” kurarak seçimlere hazırlanıyor.

Ama AKP ne yapıyor; CHP’den ve altılı masadan rol çalıyor!

Muhalefetin iktidara diyeceği “Yeter” sözünü, onlara karşı kullanıyor!

Tam 21 yıldır bu ülkede yapılan her şeyi kendisi yapmamış gibi CHP’yi ve yol arkadaşlarını suçluyor; isyan edercesine “Yeter” diye haykırıyor!

AKP muhalefeti bu üslupla bastırmaya çalışıyor.

Yani “yavuz hırsız” rolüne soyunmaktan bile çekinmiyor!

Dedim ya AKP, Akıl Karıştırma Partisi oldu diye…

Bunca yıldır verdikleri hiçbir sözü tutmadıkları gibi, şimdi muhalefetin yapamadığını yapıp kendi kendilerine muhalefet ediyorlar…

Sanki bugüne kadar iktidarda olan kendileri değil de “millet düşmanları”ymış gibi yapıp, “millet” adına söz istiyorlar!

“Yeter” diyorlar…Haklılar, gerçekten de yeter!

Aptal değiliz yahu!