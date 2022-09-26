Teğmen Mehmet Ali Çelebi dönme sürecini tamamladı. Güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim, dedi

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Çelebi, Millet İttifakı'nı hedef alıp Cumhur İttifakı'nı savunan ifadeler kullandı.

“6+1 MASA ÇIKMAZ SOKAKTIR.”

Şu anda Cumhur İttifakı'nın, net ve tutarlı gözüktüğünü öne süren Çelebi, "6+2 masanın orada Abdullah Gül de var. Çıkmaz sokak olduğunu çok önceden söyledim. '6+1 masa çıkmaz sokaktır. Buradan Türkiye'ye hayır gelmez' dedim. Aynı düşüncem devam ediyor. Bir partide olup olmamam çok önemli değil. Şu anki tutumum, Cumhur İttifakı'nın ülkeyi milli istikamette daha net ve tutarlı götüreceğine dönük görüşüm devam etmektedir" diye konuştu.

“CUMHUR İTTİFAKI DEDİM”

Mehmet Ali Çelebi, Cumhur İttifakı'na yakınlığının nedenlerini şöyle sıraladı:

"İl başkanlıklarını PKK'nın askerlik şubesi gibi kullananların bakanlık alacağı denklemlere 'hayır' dediğim için 'Cumhur İttifakı' dedim. FETÖ-PKK devlete çökmesin diye 'Cumhur İttifakı' dedim. İçinde bölücü, yıkıcı unsurlar ve marjinal fikirler barındıran 6+2'li Gül+ HDP, bu denklem kaos ve istikrarsızlık getirir. Dünya büyük kriz ortamlarını beklemektedir. Bu kriz ortamında zaman kaybetmemek, güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim."

MEMLEKET PARTİSİ’NDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Muharrem İnce'nin en yakınındaki isim olan Mehmet Çelebi, Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısıydı. Çelebi partisindeki görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı. İzmir Milletvekili Çelebi "Ailemdeki sağlık sorunları nedeniyle parti görevlerimden istifa ediyorum. Memleket Partisi’nin üyesi bir nefer olarak yoluma devam edeceğim. Partiye/yöneticilerimize zarar verecek açıklamalar yapmayalım lütfen. Mücadeleye devam" demişti.

MEHMET ALİ ÇELEBİ KİMDİR?

23 Temmuz 1984'de Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Amasya'da tamamladı. İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nden 1.likle mezun oldu. Kara Harp Okulu'nu 4.lükle bitirip 2007 yılında Teğmen rütbesini aldı. Sistem Mühendisi olarak mezun oldu. 1 senelik eğitimden sonra askeri helikopter pilotu oldu. Askerlikten ayrıldıktan sonra uçak pilotluğu eğitimi aldı.

Kumpas davalardan dolayı 41 ay cezaevinde yattı. Cezaevinde eşi Kezban Merey Çelebi'yle evlendi. Yaşadıklarını" Teğmen" adını verdiği kitapta kaleme aldı. CHP 35 ve 36.Kurultaylarında Parti Meclisi Üyesi olarak seçildi. Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı eğitimini üstün başarıyla bitirmiş, online eğitim alanında büyük projelere imza atmıştır. PADI açık deniz dalgıç sertifikası bulunmaktadır.