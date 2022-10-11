Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı

FETÖ ve AKP ortaklığında yapılan Ergenekon kumpasında haksız yere 41 ay hapis yatan eski CHP’li Teğmen Mehmet Ali Çelebi bugün AKP’ye katıldı.

Çelebi’nin AKP’ye geçmesi özellikle sosyal medyada yoğun eleştiri aldı…

KILIÇDAROĞLU NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ YAPMIŞTI

Mehmet Ali Çelebi’nin CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Metin Feyzioğlu’nun nikah şahitliği yaptığı fotoğrafı da sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu fotoğrafı paylaşan Sözcü yazarı, gazeteci Yılmaz Özdil “Biri Akp büyükelçisi oldu, öbürü Akp milletvekili oldu, imam nikahıymış meğer!” ifadelerini kullandı.

Türkiye Barolar Birliği eski başkanı Metin Feyzioğlu da KKTC Lefkoşe Büyükelçiliği’ne atanmıştı…

İşte o paylaşım: