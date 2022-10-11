11 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı

Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı

Bugün AKP’ye geçtiğini açıklayan eski CHP’li Mehmet Ali Çelebi’nin CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Metin Feyzioğlu’nun nikah şahitliği yaptığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Gazeteci Yılmaz Özdil’in fotoğrafa yorumu sosyal medyada yoğun ilgi gördü…

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 17:20
Takip Et

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil AKP'ye geçen Mehmet Ali Çelebi ve Metin Feyzioğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu yaptı

Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
+
Aa
-

FETÖ ve AKP ortaklığında yapılan Ergenekon kumpasında haksız yere 41 ay hapis yatan eski CHP’li Teğmen Mehmet Ali Çelebi bugün AKP’ye katıldı.

Çelebi’nin AKP’ye geçmesi özellikle sosyal medyada yoğun eleştiri aldı…

KILIÇDAROĞLU NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ YAPMIŞTI

Mehmet Ali Çelebi’nin CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Metin Feyzioğlu’nun nikah şahitliği yaptığı fotoğrafı da sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu fotoğrafı paylaşan Sözcü yazarı, gazeteci Yılmaz Özdil “Biri Akp büyükelçisi oldu, öbürü Akp milletvekili oldu, imam nikahıymış meğer!” ifadelerini kullandı.

Türkiye Barolar Birliği eski başkanı Metin Feyzioğlu da KKTC Lefkoşe Büyükelçiliği’ne atanmıştı…

İşte o paylaşım:

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorine bir zam daha geldi
1
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
2
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
3
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
4
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
5
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulundu
6
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulundu
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulundu
﻿Moderatör müdahale etmek zorunda kaldı! Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasında tansiyon yükseldi
7
﻿Moderatör müdahale etmek zorunda kaldı! Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasında tansiyon yükseldi
﻿Moderatör müdahale etmek zorunda kaldı! Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasında tansiyon yükseldi
﻿İstanbul'un göbeğinde taraftar otobüsüne silahlı saldırı: Büyük olaylar, yaralılar var
﻿İstanbul'un göbeğinde taraftar otobüsüne silahlı saldırı: Büyük olaylar, yaralılar var
﻿İstanbul'un göbeğinde taraftar otobüsüne silahlı saldırı: Büyük olaylar, yaralılar var
﻿Beşiktaş maçına Trabzonspor taraftarı yasak
﻿Beşiktaş maçına Trabzonspor taraftarı yasak
﻿Beşiktaş maçına Trabzonspor taraftarı yasak
﻿17 yaşında tüfekle taksi gasp etti
﻿17 yaşında tüfekle taksi gasp etti
﻿17 yaşında tüfekle taksi gasp etti
﻿Rusya’nın dış ticaret fazlası 238 milyar dolara çıktı
﻿Rusya’nın dış ticaret fazlası 238 milyar dolara çıktı
﻿Rusya’nın dış ticaret fazlası 238 milyar dolara çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.