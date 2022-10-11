Mehmet Ali Çelebi AKP'ye geçince, boş koltuk İYİ Parti'den AKP'ye geçti. RTÜK İYİ Parti'ye geçen boş koltuk için aylardır TBMM'ye yazı yazmıyordu

CHP'den Memleket Partisi'ne geçen ve son olarak oradan da istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, bugün AKP'ye katıldı.

Çelebi, AKP'ye katılımını "Atatürk askeri olarak AK Parti'de devam edeceğim" diye duyurdu. Çelebi'nin AKP'ye geçişi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nu (RTÜK) da etkilemiş oldu. RTÜK'ün CHP kontenjanından üyesi İlhan Taşçı, Çelebi'nin AKP'ye geçişi sonrası RTÜK'ün boş koltuğunun AKP'ye geçtiğini açıkladı.

'3 AYDIR BOŞ OLAM ÜYELİK İÇİN RTÜK BAŞKANI GÖNÜL RAHATLIĞIYLA SEÇİM YAZISINI GÖNDEREBİLİR'

Taşçı, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

"Vekil pazarlıklarıyla boş olan RTÜK üyeliği; Mehmet Ali Çelebi’nin Ak Parti’ye katılımıyla İyi Parti’den Ak Partiye geçti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de 3 aydır boş olan üyelik için seçim yazısını “gönül rahatlığıyla” artık TBMM’ye gönderebilir!"