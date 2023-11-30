Mehmet Ali Erbil THY'ye fena sinirlendi. ''Saksı muamelesi yapıyorlar''

Ünlü sanatçı Mehmet Ali Erbil ve Aslı Kökçe, Gaziantep'e katılacakları programa yetişmek için Türk Hava Yolları uçağına binerken yaklaşık 1 buçuk saat rötar yapılması sebebiyle tepki gösterdi.

Ufuk Cingöz
Mehmet Ali Erbil THY'ye fena sinirlendi. ''Saksı muamelesi yapıyorlar''

Ünlü Sanatçı Mehmet Ali Erbil ve Aslı Kökçe, Gaziantep'te katılacakları programa gelecekleri Türk Hava Yolları uçağının yaklaşık 1 buçuk saat rötar yapması sebebiyle, 'Saksı muamelesi gördüklerini' söyleyerek, tepki gösterdi.

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Erbil, katıldığı programda, "Turkish Airlines bunu söylemeyi biliyorum. Bugün anamızı ağlattı Turkish Airlines, mahsur kalmak bir yana saksı muamelesi yapıyorlar. Diyorlar, '10 dakika sonra kalkacak' 20 dakika geçiyor. Diyor, '5 dakika sonra kalkacağız', 15 dakika geçiyor. Peki, kuleden haber bekliyoruz deyin. Niye insanları böyle bir duruma düşürüyorsunuz. Tek taraflı her şeylerini kabul etmişiz" diye konuştu.

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