Mehmet Ali Erbil hakkındaki iddialara cevap verdi. 40 yaş küçük sevgilisiyle nişanlanmıştı

Doğum gününde 40 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifinde bulunan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, hakkında çıkan iddialara cevap verdi.

Mehmet Ali Erbil hakkındaki iddialara cevap verdi. 40 yaş küçük sevgilisiyle nişanlanmıştı

66 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile 40 yaş küçük genç sevgilisi Gülseren Ceylan, sosyal medyadan aşklarını ilan ettikten sonra evlilik kararı aldıklarını duyurmuşlardı. Erbil, küçük sevgilisine doğum gününde evlilik teklifi etmişti.

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Mehmet Ali Erbil'in yanına taşındığını açıklayan Gülseren Ceylan, "Bana 30 yaşında bir adamın veremediği birçok şeyi veriyor." demişti.

Erbil ile mutlu olduğunu söyleyen genç kadını ise ailenin istemediği iddia edildi.

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Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'nin, şovmene "Evlenemezsin, kardeş falan da istemiyorum." çıkışında bulunduğu söyleniyordu.

"ALİ SADİ BİLE ALIŞTI"

Mehmet Ali Erbil, bu iddialara "Onların bir tek istekleri benim mutlu olmam Ali Sadi bile alıştı valla." dedi. Gülseren Ceylan ise "Bana alıştılar zaten çocukları ara sıra geliyor, geldiklerinde de sohbet ediyoruz." dedi.

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Erbil, kızı Yasmin Erbil ile ilgili de "Ben onun ilişkisine nasıl saygı duyuyorsam o da saygı duyuyor." dedi.

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