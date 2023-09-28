Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisine yüzüğü taktı. Doğum günü hadiyesi evlilik teklifi

Editör: Osmancan EROK

66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, 5 aydır kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile aşk yaşıyor. Daha önce 5 kez nikah masasına oturan Erbil, genç sevgilisine dün akşam evlilik teklifi etti.

SEVGİLİSİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisinin doğum gününü birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaşarak kutladı. Sevgisini her fırsatta dile getiren ünlü şovmen genç sevgilisi için şunları yazdı: İyi ki doğdun sevgilim. İyi ki benimsin. Yerin sonsuzda dek benim yanım olsun. Seni seviyorum" ifadelerini kullandı.

DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ EVLİLİK TEKLİFİ

Genç sevgilisinin doğum gününü kutlayan Mehmet Ali Erbil, pastanın ardından evlilik teklifi etti. Mutluluktan ne yapacağını bilemeyen Gülseren Ceylan ise o anları Instagram hesabından yayınladı. 6. kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Erbil'in nasıl bir düğün yapacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

GÜLSEREN CEYLAN: 30 YAŞINDA ADAMIN VEREMEDİKLERİNİ VERİYOR

Önceki gün Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Gülseren Ceylan, 5 ay önce tanıştığı Mehmet Ali Erbil ile çok mutlu olduğunu ve 2 aydır birlikte yaşadıklarını söyledi. Erbil ile evlenmek istediğini belirten Ceylan, "Çarşamba günü doğum günüm var yüzük gelebilir. Çok güzel şeyler yaşıyoruz. Evlenirsek çocuk isteyebilirim. Evlilik sözleşmesi isterlerse imzalarım. Benim ünlü kalma gibi bir derdim yok. Sosyal medya üzerinden tanıştık. Şu an gözüm Mehmet Ali Erbil'den başkasını görmüyor. Bana 30 yaşında bir adamın veremediği birçok şeyi veriyor. Çok eğleniyoruz" demişti.