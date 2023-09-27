Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisinin doğum gününü kutladı. Yazdığı not dikkat çekti

Kısa süre önce ilişkilerini ilan eden Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü şovmen 40 yaş küçük sevgilisinin doğum gününü yaptığı paylaşımla kutladı.

"YERİN SONSUZA DEK YANIM OLSUN"

İlişkilerini artık göz önünde yaşayan çiçeği burnunda çiftten yeni bir paylaşım geldi. Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisinin doğum gününü birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaşarak kutladı.

Sevgisini her fırsatta dile getiren ünlü şovmen genç sevgilisi için şunları yazdı: İyi ki doğdun sevgilim. İyi ki benimsin. Yerin sonsuzda dek benim yanım olsun. Seni seviyorum"

