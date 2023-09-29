İbrahim Tatlıses'ten Mehmet Ali Erbil'e telefon: Sakın evlenme

Kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'la evleneceğini açıklayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil arkadaşı İbrahim Tatlıses'le arasındaki dikkat çeken telefon görüşmesini anlattı.

İbrahim Tatlıses'ten Mehmet Ali Erbil'e telefon: Sakın evlenme

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gece sevgilisi Gülseren Ceylan'ın doğum gününü Bebek'te bir mekanda kutladı. Kutlama sırasında ünlü şovmen, cebinden çıkardığı yüzüğü genç sevgilisinin parmağına taktı. O anları Instagram hesaplarından paylaşan ikili, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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"AYNI EVDE YAŞIYORUZ"

Pastayı kestikten sonra sorulara yanıt veren 66 yaşındaki sanatçı, "Öncelikle evlilik konusuna ve yaş konusuna açıklık getirelim. Öyle kolay bulunan bir şey değil sevgi. Biraz daha zaman geçirdikten sonra belki resmiyete dökeriz işi. Aileler takılmıyor yaşa. Her anlamda birbirimize yetiyoruz. Özel yapım yüzük bu, taksitle aldık. Yani şu an ilişkimiz iyi gidiyor. Aynı evde yaşıyoruz zaten" diyerek kahkaha attı.

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"ÇOCUK DÜŞÜNÜYORUZ"

Basın mensuplarının "Evlilik olursa çocuk düşünür müsünüz?" sorusuna Mehmet Ali Erbil, "Olursa evlilik çocuk düşünüyoruz. Al Pacino'nun bile oldu 83 yaşında. Onun hiç çocuğu yok, niye olmasın ki?" karşılığını verdi.

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"SCHENGEN'LE UĞRAŞMAM, YENGEN BURADA"

Daha önce beş kez nikâh masasna oturan ünlü şovmen, "Annesi Romanyalı. Çifte vatandaş oluruz belki. Schengen vizesiyle uğraşmam, yengen burada" şeklinde esprili bir açıklamaya imza attı.

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"BENDEN ÖNCE EVLENEMEZSİN"

Yakın dostu İbrahim Tatlıses'in de sevgilisi olduğunu dile getiren Mehmet Ali Erbil, "İbrahim beni aradı. 'Sakın benden önce evlenme' dedi. Bir tek ondan tepki oldu, 'benden önce evlenemezsin' diye. 'Bizi bundan sonra onlar seçecek, biz daha seçemeyiz' dedi. Bizler biraz daha unu elemiş insanlarız" ifadelerini kullandı.

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"HER AN SÜRPRİZ BİR EVLİLİK YAPABİLİRİM"

Yedi çocuk ve dokuz torun sahibi olan 71 yaşındaki sanatçı, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından hayranlarını şaşırtan bir açıklamada bulunmuştu.
Kendisinden 43 yaş küçük aşkı Gülçin Karakaya ile nikâh masasına oturması beklenirken yolları ayrılan ünlü türkücünün, kiminle evleneceği merak konusu oldu.

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