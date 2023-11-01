Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan'ın doğum gününü kutladı. 27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti

Sanat dünyasının örnek çifti gösterilen Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliği sürpriz şekilde sona ermişti. Anlaşmalı olarak tek celsede boşanan ikiliden Aslantuğ, eski eşinin doğum gününü kutladı.

Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan'ın doğum gününü kutladı. 27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti

1996 yılında dünyaevine giren Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 29 Mayıs'ta görülen boşanma davasına el ele gelmiş, 10 dakika süren duruşmanın ardından Beykoz Adliyesi’nden yine el ele çıkmıştı.

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"ARTIK KARI KOCA GİBİ HİSSETMİYORUM"

Sosyal medya üzerinden suskunluğunu bozan Mehmet Aslantuğ, 'ihanet' haberlerini yalanlamış ve boşanma sürecini anlatmıştı. Buna göre ayrılığı dile getiren kişi bir yıl önce Onan olurken, boşanmayı da Aslantuğ istemişti.

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"Biricik sevgili Arzum’ u ben terk etmedim" diyen ünlü isim, sözlerine şöyle devam etmişti:

Kalbimi başka birine vermedim. Bir yıl önce; dikkatli, özenli, saygılı bir ifadeyle şunu söyledi: Birkaç yıldır baş etmeye çabaladığım; ama edemediğim bir durum var. Artık karı koca gibi hissetmiyorum. Kendime ait bir evde yaşamak istiyorum. Ben de... Pek kolay olmasa da... Anlayışla, saygıyla karşıladım elbette. Küskün davranmadım. Sadece şunu söyledim: 'Böyle bir durumu yönetemem. O halde hukuken de ayrılalım. Davayı da sen aç ve tamamen özgür ol, kendini öyle ara.' Hepsi budur ve aylardır benim için de hiç kolay olmamıştır. Çok kıymetli bir dost olarak kalacaktır. Biricik evladımızın, kalbi de kendi gibi güzel annesi olarak.

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"BİRBRİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ"

Onan ise "Şu dönem kolay değil ama alışıyorum. Mehmet ile aram hiçbir zaman kötü olamaz. Birbirimizi çok seviyoruz. Biz görüşmüyor değiliz. Ortada oğlumuz Can var" ifadelerini kullanmıştı.

ESKİ EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Eski eşlerden 62 yaşındaki Mehmet Aslantunğ, Instagram hesabından Arzum Onan'ın 50'nci yaşını kutladı. Aslantuğ, Onan'ın fotoğraflarını ve videolarını paylaştığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

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İyi ki doğdun güzel kız. Bir Ekim sabahı, kadınlarına da güneş gibi parlayan 100. Yıldaki 50. yaş gününe, son Ekim sabahına hoş geldin...

Onan ise eski eşinin bu paylaşımına; "Ağlarım" mesajını yazıp, kalp emojisi ekleyerek yanıt verdi.


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