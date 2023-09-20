Mehmet Aslantuğ bekarlık hayatını önce paylaştı sonra sildi

27 yıllık evlilikten sonra yeni bir hayata başlayan oyuncu Mehmet Aslantuğ, bekarlığı anlatan video'yu önce paylaştı sonra hemen sildi paylaştı.

Mehmet Aslantuğ bekarlık hayatını önce paylaştı sonra sildi

Başarılı oyuncu Mehmet Aslantuğ, meslektaşı Arzum Onan ile 1996 yılında nikah masasına oturmuş; ünlü çift 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz mayıs ayında resmen bitirmişti.

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İhanet iddiası var

Adliyeye el ele gelen çift, yine birlikte ayrılmasıyla çok konuşumuştu. Magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılıkla ilgili ortaya çok sayıda iddia atılmıştı. Arzum Onan'ı aldattığı iddia edilen Aslantuğ, hayatında kimsenin olmadığını söylemişti.

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Instagram hesabını aktif kullanan Mehmet Aslantuğ, bekar yaşamını Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.

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Kendisine kahvaltı hazırlayan, gömleğine düğme diken, ütü yapan Aslantuğ, çok geçmeden Sezen Aksu'nun 'Vazgeçtim' şarkısı ile paylaştığı videoyu yayından kaldırdı.

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