Mehmet Aslantuğ Arzum Onan itiraflarını yazdı hemen sildi

Editör: Özlem KIRAL

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, 27 yıllık evliliklerini geçen pazartesi günü tek celsede bitirmişti. Adliyeye eşi Arzum Onan ile el ele gelen Aslantuğ, boşanma sonrası sosyal medyada içini dökmüştü.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu mesaj gönül verenlere/gönül koyanlara borcumdur, kiralık gönülleri hiç ilgilendirmez. Eylül çocuğuyum ben ama mayısın cilveleriyle karşılaştım daha çok! Mesela… Bu güzel kadını bir mayıs sabahı tanıdım. (4 Mayıs 1994) Duygusal göçünü başlatalı kabaca bir yıl oldu. Ve o göçte de ‘mayısın’ parmağı var mı gerçekten bilmiyorum. Son altı aydır ev olarak da ayrıyız. Zaman dönüp dolaştı, ayrılığın mahkeme kararı da yine bir mayıs sabahına denk düştü." dedi.

Aslantuğ, eski eşiyle ilgili itiraflarda bulunduğu paylaşımını kısa sürede sildi.

EL ELE GELDİKLERİ ADLİYEDEN EL ELE ÇIKMIŞLARDI

Türkiye güzellik kraliçelerinden Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un evliliği magazin dünyasında 27 yıldır örnek gösterilmişti. Sevilen çift geçtiğimiz pazartesi günü el ele geldikleri Beykoz Adliyesi'nde tek celsede boşanarak çıkmıştı. Arzum Onan daha önce yaptığı açıklamada ayrılma talebinin Mehmet Aslantuğ'dan geldiğini söylemişti. Mehmet Aslantuğ Instagram hesabından Arzum Onan ile fotoğrafını yayınlayarak duygusal bir paylaşım yaptı ama ardından sildi.