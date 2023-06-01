Mehmet Aslantuğ Arzum Onan itiraflarını yazdı hemen sildi

Sanat dünyasında örnek çift gösterilen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, 27 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. Boşanma sonrası Aslantuğ sosyal medyadan duygularını dile getirdi ancak eski eşi ile ilgili paylaşımını hemen sildi.

Mehmet Aslantuğ Arzum Onan itiraflarını yazdı hemen sildi

Editör: Özlem KIRAL

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, 27 yıllık evliliklerini geçen pazartesi günü tek celsede bitirmişti. Adliyeye eşi Arzum Onan ile el ele gelen Aslantuğ, boşanma sonrası sosyal medyada içini dökmüştü.

3596271-5e78046c308455951f4ab008451fe50e-1366x1366.jpg

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu mesaj gönül verenlere/gönül koyanlara borcumdur, kiralık gönülleri hiç ilgilendirmez. Eylül çocuğuyum ben ama mayısın cilveleriyle karşılaştım daha çok! Mesela… Bu güzel kadını bir mayıs sabahı tanıdım. (4 Mayıs 1994) Duygusal göçünü başlatalı kabaca bir yıl oldu. Ve o göçte de ‘mayısın’ parmağı var mı gerçekten bilmiyorum. Son altı aydır ev olarak da ayrıyız. Zaman dönüp dolaştı, ayrılığın mahkeme kararı da yine bir mayıs sabahına denk düştü." dedi.

3596271-80d45f71cee2550b1ba407a509d0c742-1366x1366.jpg

Aslantuğ, eski eşiyle ilgili itiraflarda bulunduğu paylaşımını kısa sürede sildi.

3596271-e488e890283f89e8b3da5104ddbf4fb7-1366x1366.jpg

EL ELE GELDİKLERİ ADLİYEDEN EL ELE ÇIKMIŞLARDI

Türkiye güzellik kraliçelerinden Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un evliliği magazin dünyasında 27 yıldır örnek gösterilmişti. Sevilen çift geçtiğimiz pazartesi günü el ele geldikleri Beykoz Adliyesi'nde tek celsede boşanarak çıkmıştı. Arzum Onan daha önce yaptığı açıklamada ayrılma talebinin Mehmet Aslantuğ'dan geldiğini söylemişti. Mehmet Aslantuğ Instagram hesabından Arzum Onan ile fotoğrafını yayınlayarak duygusal bir paylaşım yaptı ama ardından sildi.

İlgili Haberler
Mehmet Aslantuğ'dan boşanma sonrası ilk açıklama. 'Son altı aydır ev olarak da ayrıyız'
Adliyeye el ele gelen Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ boşandı. Adliyeden de el ele çıktılar
Meclis’e giremeyen Mehmet Aslantuğ'dan ilk açıklama
Mehmet Aslantuğ milletvekili seçildi mi? Seçime günler kala 27 yıllık evliliğini bitirmişti
Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Son Haberler
Uzmanı burun tıkanıklığında tedavi yöntemlerini anlattı Sağlık
Uzmanı burun tıkanıklığında tedavi yöntemlerini anlattı
Hindistan'da Hava Kuvvetlerinin eğitim uçağı düştü Dünya
Hindistan'da Hava Kuvvetlerinin eğitim uçağı düştü
Merkez Bankası’ndan KMM için yeni karar Ekonomi
Merkez Bankası’ndan KMM için yeni karar
Şampiyonlar Ligi Galatasaray çağrısı yaptı Spor
Şampiyonlar Ligi Galatasaray çağrısı yaptı
Antalya'da sığınmacıdan Türk kadına taciz: 'Fiyatın ne kadar' diye sordu, kadın sinir krizi geçirdi Güncel
Antalya'da sığınmacıdan Türk kadına taciz: 'Fiyatın ne kadar' diye sordu, kadın sinir krizi geçirdi
Yulaf yiyen 13 kişi öldü. 4 kişi komada Güncel
Yulaf yiyen 13 kişi öldü. 4 kişi komada
MSB: 3 terörist daha teslim oldu Güncel
MSB: 3 terörist daha teslim oldu