Mehmet Aslantuğ ile 27 yıl sonra boşanıyor! Arzum Onan'a ilk destek annesinden geldi

27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ ile boşanma kararı alan Arzum Onan, annesiyle Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Onan, "Hassas bir süreç, sizlerden de anlayış bekliyorum" dedi.

Mehmet Aslantuğ ile 27 yıl sonra boşanıyor! Arzum Onan'a ilk destek annesinden geldi

1996'da nikâh masasına oturan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın boşanma haberi magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Onan, yaptığı açıklamanın ardından ilk kez Nişantaşı'nda görüntülendi.

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Annesi Serap Onan ile objektiflere yansıyan Arzum Onan, ayrılıkla ilgili soruları yanıtlamak istemedi. Onan, “Gerekli açıklamayı yapmıştım. Hassas bir süreç. Sizlerden de anlayış bekliyorum. Hayırlısı olsun” dedi.

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"AYRILMAYI MEHMET İSTEDİ"

Can adında bir çocukları bulunan çiftin aylardır aralarının bozuk olduğu ve boşanma aşamasında oldukları iddia edilmişti. Arzum Onan'ın eşinden boşanmaya çalıştığı, hatta evleri ayırdıkları ileri sürülmüştü.

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Türkiye İşçi Partisi Muğla 1. sıra milletvekili adayı olarak açıklanan Mehmet Aslantuğ'un eşine psikolojik şiddet uyguladığı da iddia edilmişti.

"İLİŞKİMİZ BİR YORGUNLUKTAN GEÇİYOR"

Basına yansıyan bu iddialar sonrasında eşiyle fotoğrafını paylaşan Arzum Onan, "Daha depremin yaralarını saramamışken, ülkece acılı ve zor günlerden geçerken, Mehmet son derece saygın bir mücadele sürecinde üstelik seçime sadece 15 gün kalmışken; hakkımızda çıkan habere yönelik cevap vermek zorunda olmak son derece üzücü! 30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil 'psikolojik şiddet' , her daim yanımda olan ve beni destekleyen kişiliği bu türden dedikodulara malzeme olmayı asla haketmez. Zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; asla birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve ailemizin durduğu yeri değiştirmez" ifadelerini kullanmıştı.

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Arzum Onan boşanacaklarına dair haberlerin yeniden basına yansımasının ardından bir açıklama daha yapmıştı.. Bu kez boşanacaklarını net olarak duyuran Onan, Mehmet Aslantuğ'un kendisine 'psikolojik şiddet' uyguladığı iddiasını ise yalanlamıştı.

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Arzum Onan şu açıklamayı yapmıştı:

Bazılarının vicdanı yok. Sırf kendi çıkarları uğruna, neredeyse bir ömür geçirdiğim, hepinizin yakından tanıdığı; tutarlı, saygılı, hassas Mehmet’i, son derece çirkin bir yalanla, konumlandığı siyasi mücadelesi üzerinden vurmaya çalışıyorlar.

Oysa çok nazik bir üslupla açıklamaya çalıştım. “30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil ‘psikolojik şiddet’, her daim yanımda olan, destekleyen kişiliği, bu türden iftiralara malzeme olmayı asla hak etmez” dedim.

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Boşanma sürecini de; başta oğlumuz, sevdiklerimiz ve sevenlerimiz için ilave duygusal yüklere dönüştürmemek adına böyle tarif ettim.


Zaman içinde gelinen aşamada, boşanmayı talep eden Mehmet oldu. Dava sürecini benim başlatmamın da daha seviyeli bir yaklaşım olacağına karar verdik.

29 Mayıs boşanma tarihimiz dışındaki bu yalan iddialar alenen kötü niyet barındırmakta, amaçlı yapılmaktadır.

Daha önce de paylaştığım üzere; zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; birbirimize olan sevgimizi, saygımızı, ailemizin durduğu yeri değiştirmeyecek!

Sevgiyle, sükunetle…

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