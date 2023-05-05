Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın boşanma tarihi belli oldu. 27 yıllık evlilik bitiyor

Sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık evliliklerini bitireceği öğrenildi. Arzum Onan'ın açtığı boşanma davası, mayıs sonunda Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülecek.

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın boşanma tarihi belli oldu. 27 yıllık evlilik bitiyor

Magazin kulislerinde Arzum Onan'ın aylardır eşinden boşanmaya çalıştığı, hatta evleri ayırdıkları iddia edilmişti.

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Günaydın yazarı Sonat Bahar, çiftin boşanma davasının görüleceği tarihi verdi ve şunları kaydetti:

“Herkesin yıllardır örnek olarak gösterdiği çiftin, kapalı kapılar ardında sorunlar yaşadığını, Arzum Onan'ın Mehmet Aslantuğ'dan aylardır boşanmaya çalıştığını, hatta evleri ayırdıklarını çok yakınlarından bir isim benimle paylaştı!

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Hatta her şeyi içine atmaktan rahatsızlanan Arzum Onan'ın hastalanma noktasına geldiğini, sesinin kısıldığını söyledi. Önceki gün yeni bir markanın yüzü olan eski Türkiye güzeli Onan'ın sesindeki sorun lansman sırasında da hissedilmiş.

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Çifti yakından tanıyanlar, ‘Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ cephesinde uzun süredir işler öyle sanıldığı gibi güzel gitmiyor’ diyor.

Aslında aile söz konusu olduğunda ortalarda dolaşan sözlere çok aldırış etmem, konuya da girmek istemem. Ama örnek çiftin cephesinde durum söylentiden öteye geçmiş bile...

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Şöyle ki: 27 yıllık evliliğinde sorunlar yaşayan ve bu yaşadıklarını taşımakta zorlanan Arzum Onan, artık dayanamayıp geçtiğimiz Aralık ayında, Aslantuğ ile Caddebostan'da birlikte yaşadıkları evinden ayrılarak Göktürk'e yerleşmiş.

Ve boşanma davası açmış!

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Mahkeme çiftin boşanması için Nisan ayının başına bir tarih vermiş. Ama Aslantuğ, iddia o ki Arzum Onan'a 'baskı' yaparak davayı ileriye aldırtmış.

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un yeni boşanma davasının tarihi şimdilik 29 Mayıs!”


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