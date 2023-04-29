Can adında bir çocukları bulunan çift hakkında çıkan haberde, ikilinin aralarının uzun zamandır bozuk olduğu ve boşanma aşamasında oldukları iddia edilmişti.

Günaydın yazarı Sonat Bahar’ın haberinde Arzum Onan'ın aylardır eşinden boşanmaya çalıştığı, hatta evleri ayırdıkları detayı yer aldı.

ARZUM ONAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Eşi Mehmet Aslantuğ'un Türkiye İşçi Partisi (TİP) Muğla 1. sıra milletvekili adayı olduğunu ve seçime kısa bir süre kaldığını da hatırlatan Arzum Onan, ilişkilerinde bazı sorunlar olduğunu doğrularken birlikte çekilmiş bir karelerini paylaşarak evlerini ayırdıkları iddialarının doğru olmadığını gösterdi.

Arzum Onan boşanma haberleriyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

Daha depremin yaralarını saramamışken, ülkece acılı ve zor günlerden geçerken, Mehmet son derece saygın bir mücadele sürecinde üstelik seçime sadece 15 gün kalmışken; hakkımızda çıkan habere yönelik cevap vermek zorunda olmak son derece üzücü!

30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil “psikolojik şiddet”, her daim yanımda olan ve beni destekleyen kişiliği bu türden dedikodulara malzeme olmayı asla haketmez.

Zamanla her ilişkinin yaşadığı/ yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; asla birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve ailemizin durduğu yeri değiştirmez.