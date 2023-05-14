Mehmet Aslantuğ'dan Arzum Onan'a Anneler Günü özel paylaşımı

Mehmet Aslantuğ, boşanma kararı aldığı 27 yıllık eşi Arzum Onan'ın Anneler Günü'nü kutladı

Mehmet Aslantuğ'dan Arzum Onan'a Anneler Günü özel paylaşımı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Türkiye İşçi Partisi'nde milletvekili adayı olan oyuncu Mehmet Aslantuğ, 29 Mayıs'ta boşanacağı 27 yıllık eşi Arzum Onan'ın Anneler Günü'nü kutladı.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aslantuğ, "Yine ve yeniden söylemek gerek! Sadece erkeği anlamlandırdığınız için değil. Onlara, bitmeyen tamahkârlıklara ve savaşlara rağmen; direndiğiniz, güzel kıldığınız her şeye" dedi.

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ARZUM ONAN'DAN YORUM

Boşanma kararı almalarına rağmen arkadaş kalacaklarını dile getiren Arzum Onan, eşinin Anneler Günü paylaşımına sessiz kalmayarak "Canım benim" yorumunu yaparak kalp emojisi koydu.

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