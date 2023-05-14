Mehmet Aslantuğ'dan Arzum Onan'a Anneler Günü özel paylaşımı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Türkiye İşçi Partisi'nde milletvekili adayı olan oyuncu Mehmet Aslantuğ, 29 Mayıs'ta boşanacağı 27 yıllık eşi Arzum Onan'ın Anneler Günü'nü kutladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aslantuğ, "Yine ve yeniden söylemek gerek! Sadece erkeği anlamlandırdığınız için değil. Onlara, bitmeyen tamahkârlıklara ve savaşlara rağmen; direndiğiniz, güzel kıldığınız her şeye" dedi.

ARZUM ONAN'DAN YORUM

Boşanma kararı almalarına rağmen arkadaş kalacaklarını dile getiren Arzum Onan, eşinin Anneler Günü paylaşımına sessiz kalmayarak "Canım benim" yorumunu yaparak kalp emojisi koydu.