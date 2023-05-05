Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un boşanma nedeni ortaya çıktı

Sanat dünyasının hayranlık uyandıran çiftlerinden biri olan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan’ın evliliklerinde kriz olduğu ve boşanacakları söylentileri bir süredir gündemde. 27 yıllık evliliklerini bitirme noktasına getirdikleri konuşulan Aslantuğ ve Onan çiftinin, evlerini ayırdıkları ve boşanacakları iddia edilmişti.

İDDİALARI YALANLADI

Onan ise sosyal medya hesabında iddiaları yalanlamıştı. Oyuncu yaptığı açıklamada, "Daha depremin yaralarını saramamışken, ülkece acılı ve zor günlerden geçerken, Mehmet son derece saygın bir mücadele sürecinde üstelik seçime sadece 15 gün kalmışken; hakkımızda çıkan habere yönelik cevap vermek zorunda olmak son derece üzücü! 30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil 'psikolojik şiddet' , her daim yanımda olan ve beni destekleyen kişiliği bu türden dedikodulara malzeme olmayı asla haketmez. Zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; asla birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve ailemizin durduğu yeri değiştirmez" demişti.

EŞİNDEN DESTEK

Onan'ın açıklamasına Aslantuğ da kayıtsız kalmayarak şu yanıtı vermişti:

"Erkeksiniz ya da kadın; elinizi tutan da kadın ya da erkek, hiç fark etmez. Dönüp iyice bir daha bakın. Ya değer aşılar ya da değer aşındırır! Hayatımıza kattığın her şey için minnettarım."

Onan'ın daha bu paylaşımdan aylar önce, 28 Şubat tarihinde mahkemeye başvurarak eşine boşanma davası açtığı öğrenildi. Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülecek davanın psikolojik şiddet gerekçesiyle açıldığı ortaya çıktı.

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin 27 yıllık evliliklerinden Can adında bir oğulları var.