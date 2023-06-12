Mehmet Aslantuğ ünlü iş kadınıyla aşk yaşıyor iddiası. Haber magazin gündemine bomba gibi düştü

Magazin dünyasının rüya çiftlerinden Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un boşanması gündeme bomba gibi düşmüştü. Ortaya birçok iddia atılsa da eski eşler hepsini yalanlamış, Arzum Onan, boşanma isteğinin Mehmet Aslantuğ’dan geldiğini açıklamıştı.

Mehmet Aslantuğ ünlü iş kadınıyla aşk yaşıyor iddiası. Haber magazin gündemine bomba gibi düştü

Bir oğulları olan Arzum Onan Mehmet Aslantuğ çifti, 27 yıllık evliliklerini 10 dakika süren bir duruşmada tek celseyle bitirmiş, duruşma sonrası da adliyeden el ele ayrılmıştı.

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Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, Mehmet Aslantuğ'un ünlü bir iş kadınıyla yakınlaştığı iddiasını gündeme getirdi.

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Üstündağ "Duyduğuma göre Mehmet Aslantuğ, iş kadını Gözde Akpınar’la yakınlaşmış. Akpınar, babasından devraldığı ve büyüttüğü Filli Boya’yı Japonlara satmasıyla ünlenmiş, sonrasında da dijital platform Gain’i kurmuştu. Burayı da güçlü bir marka haline getiren başarılı iş kadını, haziran başında Gain’i, Rams Türkiye Grubu’na satmıştı.

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Aldığım duyumlara göre Mehmet Aslantuğ, arkadaş ortamında tanıştığı Gözde Akpınar’dan etkilenmiş ve tanışıklık kısa sürede arkadaşlığa dönüşmüş" diye yazdı.

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