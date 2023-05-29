Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ boşandı. Adliyeye el ele geldiler el ele çıktılar

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un 27 yıllık evlilikleri bugün resmen bitti. Anlaşmalı olarak boşanan çift Beykoz Adliye’sine el ele geldi, el el ele ayrıldı.

Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ boşandı. Adliyeye el ele geldiler el ele çıktılar

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliği bitiren duruşma bugün Beykoz Adliyesi'nde görüldü.

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Beykoz 1. Aile Mahkemesinde 13.55'deki duruşmaya çift el ele geldi. Adliyeye gelen çifte gazetecilerin boşanma davanıza el ele geldiniz sorusu üzerine Arzum Onan, "Arkadaşlar çok hassas bir konu" dedi.

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Kararını açıklayan mahkeme Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un boşanmasına karar verdi. Böylelikle 27 yıllık evlilik 10 dakika süren duruşma sonunda bitti.

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Duruşma sonrasında psikolojik şiddet iddialarının sorulması üzerine Mehmet Aslantuğ 'Aşk olsun' şeklinde cevap verdi.

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