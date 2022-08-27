Mehmet Barlas'tan bütün yağcı yazarları kıskandıran yazı: Almanya zor durumda. Türkiye'de hem istihdam artıyor hem de büyüme devam ediyor

Türkiye'de ekonomik kriz ve hayat pahalılığı nedeni ile milyonlarca aile zor durumlarla karşı karşıya. Hal böyle olunca vatandaş iktidarın aldığı ekonomi politikalarından şikayet ediyor.

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas ise yazısında Türkiye ile Almanya'yı karşılaştırdı. Almanya'nın zor durumda olduğunu söyleyen Barlas, Türkiye'de ekonomide olumlu gelişmeler yaşandığını savundu.

"Almanya zor durumda" başlıklı bir yazı ele alan Barlas'ın açıklamaları dikkat çekti. Almanya'nın zor durumda olduğunu ifade eden Barlas, 1 Eylül'den itibaren 6 ay olağanüstü hal ilan edileceğini iddia etti.

"ALMANYA'DA 6 AY OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLECEK"

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, 1 Eylül'den itibaren Almanya'da 6 ay olağanüstü hal ilan edileceğini belirterek, "1 Eylül'de başlayacak kısıtlamalara göre, binalar ve anıtlar ışıklandırılmayacak. Sadece kültürel etkinlikler veya halk şenlikleri kapsamında istisnai olarak bu ışıklar kısa süreliğine yanabilecek. Kamu binaları en fazla 19 dereceye kadar ısıtılacak. Reklam panoları saat 22.00-16.00 arasında, dükkânlar ise geceleri ışıklandırılmayacak. Ayrıca işyerlerinin belirli bir derecede ısıtılması zorunluluğu da kaldırıldı.

"ALMANYA BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDÜYOR"

Almanya'nın darboğazı sadece doğalgazdan kaynaklanmıyor; kömür stokları da tükendi. Amerika'nın gazına gelip onun adına Rusya'ya karşı vekâlet savaşı yürüten Almanya, bunun bedelini çok ağır ödüyor ve ödeyecek." diye yazdı.

"TÜRKİYE'DE EKONOMİDE OLUMLU GELİŞMELER YAŞANIYOR"

Türkiye'de ekonomide sıkıntıların yanında olumlu gelişmeler yaşandığını savunan Barlas, "Türkiye tüm dünyanın girdiği "krizden en önce çıkan ülke" olacak. Bu süreçte Türkiye'nin kazandığı diplomatik avantajların meyvelerini de uzun süre yiyeceğiz. Bizim için en büyük tehlike ise içimizdeki kısır kavgalar ve tartışmalar." ifadelerini kullandı.