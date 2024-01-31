Rıdvan Dilmen'in canlı yayında yaptığı hareket olay oldu. Sosyal medya ikiye bölündü

Fenerbahçe’nin Ankaragücü’nü sahasında 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından karşılaşmayı yorumlayan Rıdvan Dilmen’den sürpriz bir hamle geldi.

Ferdi Kadıoğlu’nun performansını öve öve bitiremeyen Dilmen, “Vallahi Süpermen. Bisiklete biner gibi oynuyor sahada. Hiç rakip yok gibi onun için sahada. Bambaşka bir seviyede oynuyor." diyerek ekranda Ferdi Kadıoğlu’nun isminin yazdığı yere Süperman logosu ekletti.

Dİlmen'in bu hareketini gören sarı-lacivertli taraftarlar yapılanı az bile bulurken sarı-kırmızılı taraftarlar abartılı buldu.