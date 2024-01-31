Fenerbahçe'ye süper kanat geliyor. Lakabı uçak!

Ara transfer döneminde Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor.

Sarı-Lacivertliler'in gündeminde bir forvet bir de kanat oyuncu takviyesi var.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın belirlediği isimler üzerinde çalışmalarını yürüten Sarı-Lacivertliler'in, sol kanat transferi için rotasını İtalya'ya çevirdiği ortaya çıktı.

King ve Kent ile yolların ayrılmasından sonra Fenerbahçe'nin; Lecce'de forma giyen 23 yaşındaki Lameck Banda'yı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Süratiyle ön plana çıkan Zambiyalı futbolcunun lakabı 'uçak'. İtalyan ekibiyle yapılan ilk görüşme olumlu geçti.

1.69 metre boyundaki Bada'nın güncel piyasa değeri 6 milyon Euro.

Lameck Bada; bu seon Lecce formasıyla 16 resmi maça çıktı, 2 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.