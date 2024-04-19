Mehmet Büyükekşi kararını açıkladı

Gazeteci Tahir Kum'dan flaş iddia!
Eleştirilerin hedefindeki isim olan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yeniden başkanlığa aday olacağı öğrenildi.
Gazeteci Tahir Kum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem yaratan haberi duyurdu.
Tahir Kum şu ifadeleri kullandı:
BÜYÜKEKŞİ’DEN ŞOK KARAR
İstifasını isteyenlere “Çizmemi daha yeni giydim” diyerek cevap veren Büyükekşi yeniden aday olma kararı aldı Dün kurmaylarıyla 2 saatlik toplantı yapan Büyükekşi KBV’nın hedef aldığı Volkan Can’a 1.Lig sorumluluğuda vererek seçim çalışmalarına başladı.
İlgili Haberler