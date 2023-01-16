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  • Mehmet Şimşek şimdi 'Vallahi de billahi ben demedim' dedi. 'Tsunami geliyor. Böyle enflasyonla mücadele mi olur' dediği

Mehmet Şimşek şimdi 'Vallahi de billahi ben demedim' dedi. 'Tsunami geliyor. Böyle enflasyonla mücadele mi olur' dediği iddia edilmişti

"Tsunami geliyor. Böyle enflasyonla mücadele mi olur" dediği iddia edilerek "Ekonomin sonunu korkmadan söyledi" yorumları yapılan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından iddiaları yalanladı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 13:39
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Mehmet Şimşek şimdi 'Vallahi de billahi ben demedim' dedi

Mehmet Şimşek şimdi 'Vallahi de billahi ben demedim' dedi. 'Tsunami geliyor. Böyle enflasyonla mücadele mi olur' dediği iddia edilmişti
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Sözcü'de Veli Toprak imzalı habere göre Şimşek'in, Erdoğan'la yan yana açılış yaptığı ve protokolde ön sırada yer aldığı fotoğraf için yakın çevresine, “Ben istemedim, adamları (Erdoğan'ı kastediyor) ayarladı.” dediği iddia edildi. Dolar ve faiz artışlarının yaşanan ekonomik sıkıntıları açıklamaya yetmeyeceğini savunan Şimşek, “Büyük tsunami geliyor. Dünyada birçok ülke parayı, yatırımı çekiyor. Bizde öyle bir durum söz konusu değil.” sözlerini sarf ettiği öne sürüldü.

"BÜYÜK TSUNUMAİ GELİYOR" DEDİĞİ İDDİA EDİLDİ
Haberin devamında, enflasyonun ineceği tezlerine katılmadığı iddia edilen Şimşek’in, “Sürekli para basılıyor, halen de basılacak gibi görünüyor. Böyle enflasyon mu düşer? BİM'e, A-101‘e baskı yapmakla, ‘Fiyatları indirin, zam yapmayın' demekle enflasyon düşmez. Bildiğim bir marketin kar marjı sadece yüzde 4. Nereye kadar ‘Zam yapmayın' diyebilirsiniz.” ifadelerine yer verdiği öne sürüldü.



"DÖNMENİN BİR ANLAMI OLMAZ" DEDİĞİ İDDİA EDİLDİ
Habere göre Şimşek, yeniden ekonominin başına geleceği veya başka bir görev alacağı yönündeki yorumlara da şu karşılığı verdi: “Dönmem. Ancak bana bir görev verilse bile (Erdoğan'ı kastediyor) bana bırakmaz, bırakamaz. O yüzden dönmemin bir anlamı olmaz.”

AÇIKLAMA GELDİ: KASITLI VE HAYAL ÜRÜNÜ
Haberle ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Şimşek, "Bugün Sözcü Gazetesi kaynaklı çeşitli platformlarda şahsıma atfedilen değerlendirme ve haberler kasıtlı ve hayal ürünüdür. Seçim atmosferine girilen şu ortamda aziz milletimizden istirhamım, doğrudan şahsımdan duymadığınız hiçbir habere lütfen itibar etmeyiniz." dedi.

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Saf vatandaş
16.01.2023 14:30
Senin söyleyip söylememen birşeyi değiştirmiyor gerçekler ortada bunu görmeyen ekonomist varmı ki hazirandan sonra tusunami hazır  
 
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