Çalışma ekonomisi uzmanı Aziz Çelik, Mehmet Şimşek'in ilk sözlerini yorumladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in devir teslim törenindeki "Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği yok" sözlerini Çalışma Ekonomisi uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik yorumladı.

Çalışma ekonomisi uzmanı Aziz Çelik, Mehmet Şimşek'in ilk sözlerini yorumladı

Şimşek'in basın mensupları karşısında yaptığı bu açıklama şimdiye kadar yürütülen sürecin doğru olmadığı yönünde bir "itiraf" olarak yorumlanırken, ekonomistler seçim döneminde Erdoğan'ın açıkladığı 'müjde'lere dikkat çekti.

Çalışma ekonomisi uzmanı Aziz Çelik, "Yüksek ücret artışları artık zor" dedi.

Çelik, ücret artışlarının eskisi gibi yüksek oranlarda olmayacağını ve enflasyonda düşüş için işsizlikte bir miktar artış olabileceğini öngörerek şu ifadeleri kullandı:

“Mehmet Şişmek’in “rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçenek yok” cümlesinden anladıklarım:

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Ücret ve maaşlarla ilgili konularda konularda Çalışma Bakanı değil Mehmet Bey belirleyici olacak.

Asgari ücrette eskisi gibi artışlar biraz zor. Memur asgari maaşının 22 bin liraya yükselmesi epeyce tartışmalı olacak.

Diğer memurlara makul maaş artışları daha da zor. Emekli aylıklarında ciddi bir iyileştirme ve intibak düzenlemesi çok daha zor.

Kademeli emeklilik meselesi bir başka bahara kalabilir. Enflasyonu düşürmek için işsizlikte bir miktar daha artış söz konusu olabilir.”

Mehmet Şimşek'in ilk açıklamasını yorumlayan Aziz Çelik'e göre işçiyi, memuru, emekliyi iyi günler beklemiyor.

Şimdi gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müjde' diye açıkladığı en düşük memur maaşlarına çevrildi.

Erdoğan'ın bu 'müjdelerine' Mehmet Şimşek'in ne diyeceği merak ediliyor.

“İŞÇİYİ, EMEKLİYİ, MEMURU İYİ GÜNLER BEKLEMİYOR” DEMİŞTİ

Çelik, Şimşek’in kabinede yer alacağı iddiaları çıktığı günlerde de Mehmet Şimşek hakkında açıklamalar yapmış ve “İşçiyi, memuru, emekliyi iyi günler beklemiyor” demişti.

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