Mehmet Şimşek'in sır gibi sakladığı karikatürü ortaya çıktı. Herkesten gizli gizli yazıyordu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in gizli gizli yazdığı günlüğü ortaya çıktı. Şimşek'in günlüğüne yazdığı ardı arkası kesimleyen zamları, ödüllü karikatürist Emre Ulaş hicvetti. İşte Ulaş'ın karikatürü:

Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomisinin en kötü olduğu dönemlerden birinde Hazine'nin başına getirildi. Şimşek, "Gerçekçi ekonomi politikaları" sözleriyle başladığı görevine, yüksek zam ve vergilerle devam etti. Son konuşmasında Şimşek, halihazırda borçla dönen vatandaşın ihtiyaç kredisi ve kredi kartı kullanımına müdahale eden bir dizi adım attı.

Mizah ustası Emre Ulaş, Şimşek'in görevdeki ilk 3 ayını çizdiği karikatürle hicvetti. Ulaş, Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olduğu günden bugüne gizli gizli yazdığı günlüğünü ortaya çıkardı. Ulaş'ın karikatüründe, Şimşek'in, "3 Haziran, Sevgili Günlük... "Gerçekçi ekonomi" sloganıyla göreve okkalı zamlar, okkalı vergilerle başladık" yazdığı görülüyor.

22 Temmuz'da günlüğünün başına yeniden oturan Şimşek, "Sevgili günlük.. ÖTV, KDV, zamlar tam gaz..." yazarken, 16 Ağustos'ta ise, "Bugün yeni zamlar yapacağım duyumunu aldım vee birkaç kalemle defter stokladım. İlk yüz gün idare eder beni" yazıyor.