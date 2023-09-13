Muhalefet uyudu AKP bunu yaptı. Emre Ulaş zeka dolu karikatürü çizdi

Mizah ve hicvin usta ismi Emre Ulaş, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine aylar kalmışken AKP’nin seçim hazırlığını bomba bir karikatürle hicvetti.

Muhalefet uyudu AKP bunu yaptı. Emre Ulaş zeka dolu karikatürü çizdi

Ödüllü karikatürist Emre Ulaş, AKP’nin 31 Mart 2024 yerel seçimi hazırlıklarına başladığını çizdi.

Karikatürde bir vatandaş, “Hep size oy verdim ama elde avuçta bir şey bırakmadınız! Cebimde bi oyum kaldı!..” sözleriyle Erdoğan’a tepki gösteriyor.

Erdoğan ise vatandaşın cebine elini atarak “Ben onu şimdiden alayım, sana zahmet olmasın!..” ifadelerini kullanıyor.

f2f6ddec-901e-45fe-b8c1-984be8e40737.jpg

İŞTE O KARİKATÜR

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini muhalefetin kaybetmesinin ardından CHP’de değişim çanları çalmaya başladı.

CHP Genel Başkanlığı için Özgür Özel’in adaylığını açıklaması beklenirken, kulislerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aday olabileceği konuşuyor.

Usta gazeteci Uğur Dündar ise "Kılıçdaroğlu değişime direndikçe koltuğuyla birlikte saygınlığını da yitirecek" başlıklı köşe yazısında Kemal Kılıçdaroğlu’na uyarılarda bulundu.

CHP genel başkanlık yarışıyla uğraşırken, AKP ise 31 Mart 2024 yerel seçimlerine odaklanmış durumda.

AKP, önümüzdeki yerel seçimler için çalışmalarını hızlandırırken Avukat Onur Cingil, 2019 yerel seçimlerinde az farkla kazandığı Üsküdar’da seçmen taşıması yapıldığını iddia etti.

İlgili Haberler
Mehmet Şimşek'in sır gibi sakladığı günlüğü ortaya çıktı. Herkesten gizli gizli yazıyordu
Buz gibi gerçeğin karikatürü. Emre Ulaş hicvin babasını çizdi
Saray'ı sevindirecek karikatür. Emre Ulaş çizdi
Gülerken ağlatacak karikatür. Emre Ulaş çizdi
Kırk gün güldürecek karikatür geldi
Emre Ulaş yine yaptı yapacağını. Emekliler et yiyemiyorsanız bari gülün
Öne Çıkanlar
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Son Haberler
Gaziantep FK'ya Rumen golcü Spor
Gaziantep FK'ya Rumen golcü
Muğla'da yapımına başlanan çimento fabrikası mühürlendi Güncel
Muğla'da yapımına başlanan çimento fabrikası mühürlendi
Almanya’da şirket iflasları arttı Ekonomi
Almanya’da şirket iflasları arttı
Poşet çaylarda kısırlık tehlikesi ortaya çıktı. Uzmanı açıkladı Sağlık
Poşet çaylarda kısırlık tehlikesi ortaya çıktı. Uzmanı açıkladı
Göçmen kaçakçısı 3 organizatör tutuklandı Güncel
Göçmen kaçakçısı 3 organizatör tutuklandı
Sağlık Bakanlığı duyurdu: 13 bin 435 hekimin görev yeri belli oldu Güncel
Sağlık Bakanlığı duyurdu: 13 bin 435 hekimin görev yeri belli oldu
Silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı Yaşam
Silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı