Muhalefet uyudu AKP bunu yaptı. Emre Ulaş zeka dolu karikatürü çizdi

Ödüllü karikatürist Emre Ulaş, AKP’nin 31 Mart 2024 yerel seçimi hazırlıklarına başladığını çizdi.

Karikatürde bir vatandaş, “Hep size oy verdim ama elde avuçta bir şey bırakmadınız! Cebimde bi oyum kaldı!..” sözleriyle Erdoğan’a tepki gösteriyor.

Erdoğan ise vatandaşın cebine elini atarak “Ben onu şimdiden alayım, sana zahmet olmasın!..” ifadelerini kullanıyor.

İŞTE O KARİKATÜR

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini muhalefetin kaybetmesinin ardından CHP’de değişim çanları çalmaya başladı.

CHP Genel Başkanlığı için Özgür Özel’in adaylığını açıklaması beklenirken, kulislerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aday olabileceği konuşuyor.

Usta gazeteci Uğur Dündar ise "Kılıçdaroğlu değişime direndikçe koltuğuyla birlikte saygınlığını da yitirecek" başlıklı köşe yazısında Kemal Kılıçdaroğlu’na uyarılarda bulundu.

CHP genel başkanlık yarışıyla uğraşırken, AKP ise 31 Mart 2024 yerel seçimlerine odaklanmış durumda.

AKP, önümüzdeki yerel seçimler için çalışmalarını hızlandırırken Avukat Onur Cingil, 2019 yerel seçimlerinde az farkla kazandığı Üsküdar’da seçmen taşıması yapıldığını iddia etti.