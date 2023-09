Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yoksulluğu yokmuş gibi yaparak çözdü. Hey gidi Demirel hey

Ekonomik kriz nedeniyle vatandaşlar yaşam mücadelesi verirken, Erdoğan'ın tanıttığı Türkiye Aile Desteği Programı'na ilişkin veriler de yoksulluğun boyutunu gözler önüne seriyordu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Nisan 2023 itibarıyla her ay yayımladığı veriler, yardıma muhtaç hane sayısının her ay çarpıcı şekilde arttığını da ortaya koydu.

Bakanlık, Türkiye Aile Desteği Programı’na ilişkin verileri gizledi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Haziran 2022’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tanıtılan Türkiye Aile Desteği Programı’na yönelik hemen her yeni veri, Türkiye’deki yoksulluğun ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Nisan 2023 itibarıyla her ay yayımladığı veriler, yardıma muhtaç hane sayısının her ay çarpıcı şekilde arttığını da ortaya koydu.

Türkiye’de artık kalıcı hale gelen yoksulluğun çözümüne yönelik adım atmayan iktidar, çözümü verileri gizlemekte buldu.

Aşırı yoksulluk çeken ailelerin dahil edildiği Aile Destek Programı’nın ağustos ayı verileri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından açıklandı. Programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının 43,7 milyar TL’ye ulaştığını söyleyen Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelere ağustos ayında yapılan ödemeler toplamının 4,3 milyar TL olduğunu duyurdu.

Bakan Göktaş’ın açıkladığı ağustos ayına yönelik verilerin nisan, mayıs, haziran ve temmuz aylarına yönelik verilerden farklı olması dikkati çekti. Bakanlık, nisan ayı itibarıyla her ay düzenli şekilde açıkladığı Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki hane sayısını ağustos ayı için açıklamamayı tercih etti. Yoksul hane sayısına yönelik verinin gizlenmesi, “İktidar, yokmuş gibi yaparak yoksulluğun ortadan kalkacağını düşünüyor” yorumlarına neden oldu.

MİLYONLARCA HANE

Ağustos ayı itibarıyla Aile Destek Programı kapsamında olan hane sayısı açıklanmasa da nisan-temmuz dönemine yönelik veriler, yoksulluğun yurttaş üzerindeki dramatik etkisini ortaya koyuyor.

HANE BAŞINA BİN 250 TL

Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi haneler, hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre en fazla 12 aylık süre boyunca maddi olarak destekleniyor. Kişi başına düşen aylık gelirin 450 TL ve altı olduğu hanelerde yardımlar, hane başına bin 250 TL olarak yapılıyor. Kişi başına gelirin 450 TL ve üzeri olduğu hanelere ise 911 TL tutarında maddi destek sağlanıyor.