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Popocatepetl Yanardağı'nda son 10 günde 25 patlama

Meksika’da bulunan Popocatepetl Yanardağı'nda bugün kaydedilen 4 patlama ile birlikte son 10 gün içerisinde yaşanan patlama sayısı 25’e yükseldi. Her an patlama ihtimali bulunan yanardağdan çevreye düşebilecek taş ve çakıllar sebebiyle de vatandaşların uzak durmaları tavsiye edildi.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 22:44
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Meksikadaki Popocatepetl Yanardağı patlamaya devam ediyor

Popocatepetl Yanardağı'nda son 10 günde 25 patlama
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Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi’nin (CENAPRED) yayınladığı günlük rapora göre Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte yaşanan 4 patlamanın yanı sıra 69 kez de gaz ve duman çıkışı meydana geldi.

Meksika Ulusal Sivil Koruma Koordinasyonu tarafından yapılan açıklamada, yanardağda bugün sabaha karşı 01.16’da meydana gelen patlamanın ardından yanardağdan çıkan duman sütununun 1,5 kilometre yüksekliğe ulaştığı duyuruldu. 

Her an patlama ihtimali bulunan yanardağdan çevreye düşebilecek taş ve çakıllar sebebiyle de vatandaşların uzak durmaları tavsiye edildi.

Yetkililer ayrıca yanardağdan çıkan toz ve küllerin havaya yayılmasına bağlı olarak çevrede yaşayanların kül yağışı ve yağmurla birlikte oluşabilecek çamur akıntılarına karşı önlem almalarını tavsiye etti.

DUMAN ÇIKARAN DAĞ ANLAMINA GELİYOR

Aztek dili olan Nahuatl’da “Duman çıkaran dağ” anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor.

Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl’in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor.

Son bir yılda faaliyetlerinde artış görülen Popocatepetl Yanardağı, Manchester Üniversitesi bilim adamlarına göre önümüzdeki bir kaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada yer alıyor.

Son 8 gün boyunca her gün patlamanın meydana geldiği Popocatepetl Yanardağı’nda bugün yaşanan 4 patlama ile birlikte 2022 yılı içerisinde kaydedilen toplam patlama sayısı 61’e yükselmiş oldu.

Yanardağda 2021 yılı boyunca ise 8 kez patlama kaydedilmişti.

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