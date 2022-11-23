Avustralyalı ve Fransız taraftarlar tekme tokat kavga etti.

Melbourne Federasyon Meydanı'nda toplanan binlerce futbolsever büyük ekrandan maçı izlerken her golde birbirine girdi. Kavgada çok kişinin yaralandığı belirtildi.
Victoria Polis sözcüsü, "Onlarca kişi kavga ediyor ama tek şikayet yok. Soruşturma sürüyor. Polisle konuşmayan herkesi cesaretli olmaya çağırıyoruz" dedi.
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