Fransa'nın en etkili silahını ve zayıf yönünü açıkladı

Pek çok yıldızından yoksun şekilde Katar Dünya Kupası'na gelen ve Benzema'yı da 'kaybeden' son şampiyon Fransa, D Grubu'ndaki ilk randevusunda 1-0 geriye düşse de Avustralya karşısında farka koştu. Mbappe, Rabiot ve Giroud etkili performanslarıyla 90 dakikaya damga vururken, 4-1'lik galibiyetle 3 puanı ülkelerine kazandıran başlıca isimler oldular.

Suudi Arabistan'ın, Arjantin'e yaptığı büyük sürpriz sonrası gözler neredeyse her maçta görece 'daha güçsüz' olan takımın üzerinde olacak gibi artık... Fakat Fransa, konsantrasyonu bozuk başladığı her hâlinden belli olan mücadelede Avustralya'ya göz açtırma niyetinde değildi.

Dünya Kupası öncesi; Kante, Pogba, Kimpembe, Nkunku'nun sakatlıkları ile 'revire' dönen Fransa, son şokunu ise Altın Top sahibi Benzema ile yaşamıştı.

AVUSTRALYA ŞOK YAŞATTI

Tunus ve Danimarka ile D Grubu'nda yer alan Didier Deschamps'ın öğrencileri; kupadaki ilk karşılaşmaya Avustralya karşısında tempolu bir giriş yaptı. Rakip kaleyi ilk düdükle birlikte abluka altına alan Fransa, 'sakin sakin' gelen bir atakta Goodwin'in ağları havalandırmasını önleyemedi.

Dakikalar 9'u gösterirken öne geçen Avustralya, ilk atağında ağları havalandırdı. Fransa ise bir türlü yakaladığı fırsatları gole çeviremiyordu.

EŞİTLİK GELDİ, PANİK BAŞLADI

Defans hattında bütünlüğü koruyan, fiziksel açıdan sahip olduğu üstünlüğü de savunmada iyi kullanan Graham Arnold'ın ekibi, 27. dakikada Horoz'a yenik düştü. Ataklarında Avustralyalı oyuncuların karşıladığı ve sektirdiği toplarda 'ribaundları' iyi toplayan Fransa, 27'de ceza sahasına kesilen ortada Rabiot ile eşitliği yakaladı: 1-1.

İlk yarım saatin geride kalmasına yakın bulunan bu gol; Deschamps'ın öğrencilerine büyük özgüven aşıladı. Avustralya ise paniklemeye başladı.

RABIOT KİLİDİ AÇAN İSİM OLDU

Mbappe ile sürekli sol kanattan hücumlar düzenleyen Fransa, panikleyen rakibinin üzerine gitmeye devam etti. Nitekim Avustralya geriden oyun kurmaya çalışırken yapılan ön alan baskısı meyvesini verdi. Mbappe'nin müthiş pasında ceza sahasına hareketlenen Rabiot, Giroud'ya, "Al da at" dedi ve deneyimli golcü de kaleci Ryan'ı affetmedi: 2-1.

Öne geçtikten sonra vitesi düşüren son şampiyon Fransa, ilk yarının uzatma dakikalarında set oyununa döndü. Avustralya, Irvine ile 45+2'de topu direğe nişanlayınca başka gol olmadı ve devre 2-1 bitti.

GOL, "GELİYORUM" DEDİ VE...

İkinci devreye çok sayıda fırsat bularak başlayan Fransızlar bir süre yine zincirlerini kıramadı. Avustralya ise etkisizlikte zirve yaptı âdeta bu dakikalarda... Griezmann'ın 67. dakikadaki şutunu Aziz Behich çizgiden çıkarsa da gol, "Geliyorum" demişti bir kere...

Sadece 1 dakika sonra 68'de Mbappe, rakip savunmanın iki uzunu arasından yaptığı müthiş kafa vuruşuyla farkı artırdı: 3-1. Mbappe dur durak bilmeyecekti. Giroud'yu 71'de golle buluşturdu ve 'müthiş ikili' skoru da belirledi: 4-1.

EKSİKLERİNE RAĞMEN ZİRVEDE

Normal zamanlardaki ilk 11'inden çok sayıda as futbolcusu sakatlıkları sebebiyle eksik olsa da Fransa; belki de şimdiye dek turnuvanın en 'ne yaptığını bilen' takımı görüntüsünde olan ekipti.

Burada Avustralya'nın 'zayıf' kalışını da göz önünde bulundurmak gerekiyor ama Deschamps ve takımı deneyim ile yeni nesil futbol anlayışını harmanlıyor. Bu turnuvada nereye kadar gideceklerini şimdiden kimse bilemez tabii ki fakat her maçlarında keyifli bir oyun izleteceklerine kesin gözüyle bakıyorum.