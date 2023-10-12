Melek Mosso evlendi. Nikahtan sonra oraya koştu

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, iki yıldır beraber olduğu manken Serkan Sağdıç ile hayatını birleştirdi. Mersin'de gerçekleşen düğün töreninde çifti yakın dostları yalnız bırakmadı.

Çift, Minnie Riperton'un Lovin You şarkısı ile ilk danslarını etti.

Melek Mosso gelinliğini straplez model tercih ederken Serkan Sağdıç damatlık seçiminde tercihini bej renginden yana kullandı.

NİKAH SONRASI YARDIM KONSERİ

Öte yandan ünlü çiftin Mersin'de evlenmesinin sebebi ise Melek Mosso'nun orada bir konser verecek olması. Mosso, konserden elde edilen geliri, deprem bölgesinde evlenmek isteyen çiftlere bağışlayacak.



