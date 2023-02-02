EYT'nin Meclis Genel Kurul gündemine alınacağı tarih açıklandı

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptığı açıklamada, "Plan ve bütçe komisyonu EYT gündemiyle ilgili bugün çalışmalara başladı. Bugün komisyon çalışmalarının bitmesini öngörüyoruz. Nihayetinde tüm gündemin önüne alarak haftaya salı genel kurulda görüşmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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