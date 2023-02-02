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EYT'nin Meclis Genel Kurul gündemine alınacağı tarih açıklandı

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "EYT düzenlemesini önümüzdeki hafta salı günü Genel Kurul gündemine almayı planlıyoruz." dedi. 

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 15:55
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EYT'nin Meclis Genel Kurul gündemine geleceği tarih belli oldu

EYT'nin Meclis Genel Kurul gündemine alınacağı tarih açıklandı
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AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptığı açıklamada, "Plan ve bütçe komisyonu EYT gündemiyle ilgili bugün çalışmalara başladı. Bugün komisyon çalışmalarının bitmesini öngörüyoruz. Nihayetinde tüm gündemin önüne alarak haftaya salı genel kurulda görüşmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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murat
2.02.2023 15:58
5000 günü söyleyip 5975 getirenleri bizde sandıkta değerlendiririz sayın bakanın 5000 gün söylediği söz ortada  
 
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