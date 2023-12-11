Melis Sezen'in yeni dizisi belli oldu

Kanal D’nin 2024 yılı iddialı dizileri arasında “Ölene Kadar” da var. D Media imzalı dizinin İbrahim Çelikkol’un ardından ikinci başrol oyuncusu da Melis Sezen oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; İbrahim Çelikkol geçen haftalarda D Media ile anlaşma imzalamıştı. Ünlü oyuncu D Media’nın “Ölene Kadar” adlı dizisinde “Hakan Dağıstan” rolüyle ülkenin en büyük inşaat şirketlerinden birinin sahibi olarak seyirci karşısına çıkacak.

Serdar Gözelekli’nin yöneteceği, Başak Angigün’ün ise yazdığı dizide Hakan’ın eşi Merve’ye hayat verecek oyuncu belli oldu. Bu sezon çok sayıda teklif alan Melis Sezen “Ölene Kadar”da karar kıldı.

Kanal D daha önce Sadakatsiz dizisinde çok başarılı bir performans sergileyen eski oyuncuları Melis Sezen’le prensipte anlaşıldıktan sonra “Yine, yeniden” notuyla paylaşım yaptı. “Till Death” dizisinden uyarlanan dizide Merve’nin yetimhanede beraber büyüdüğü diğer kadın başrol Sahra için ise görüşmeler sürüyor. Dizi Mevlana’nın “Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar” sloganıyla çekilecek.

