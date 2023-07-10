Melisa Aslı Pamuk gönlünü milli futbolcuya kaptırdı

Melisa Aslı Pamuk, iddialara göre Fransa'nın Lille takımında top koşturan milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşk yaşıyor.

Yaklaşık 15 gündür birlikte oldukları söyleyen Pamuk ve Yazıcı'nın Çeşme tatilinde tanıştıkları öğrenildi. Pamuk ve Yazıcı'nın sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmesi de dedikoduları alevlendirdi.

Melisa Aslı Pamuk Kaan Urgancıoğlu ile başrolünü paylaşacağı dijitalde yayınlanacak olan 'Sen Yaşamaya Bak' filminin çekimleri için önümüzdeki günlerde İstanbul'da sete çıkarak kamera karşısına geçecek.