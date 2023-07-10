Melisa Aslı Pamuk gönlünü milli futbolcuya kaptırdı

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk, futbolcu sevdasından vazgeçmiyor. Bir dönem futbolcu Oğuzhan Özyakup ile aşk yaşayan güzel oyuncu Pamuk, gönlünün efendisini yine yeşil sahalardan buldu.

Melisa Aslı Pamuk gönlünü milli futbolcuya kaptırdı

Melisa Aslı Pamuk, iddialara göre Fransa'nın Lille takımında top koşturan milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşk yaşıyor.

melisa-asli-pamuk-gonlunu-yusuf-yaziciya-ask-yasiyor-79647871.jpg

Yaklaşık 15 gündür birlikte oldukları söyleyen Pamuk ve Yazıcı'nın Çeşme tatilinde tanıştıkları öğrenildi. Pamuk ve Yazıcı'nın sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmesi de dedikoduları alevlendirdi.

Melisa Aslı Pamuk Kaan Urgancıoğlu ile başrolünü paylaşacağı dijitalde yayınlanacak olan 'Sen Yaşamaya Bak' filminin çekimleri için önümüzdeki günlerde İstanbul'da sete çıkarak kamera karşısına geçecek.

Öne Çıkanlar
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Son Haberler
Celtic kaptanıyla sözleşme yeniledi Spor
Celtic kaptanıyla sözleşme yeniledi
Bukele anayasa yasağına rağmen yeniden başkan adayı gösterildi Dünya
Bukele anayasa yasağına rağmen yeniden başkan adayı gösterildi
VASKİ’den zorunlu su kesintisi duyurusu Güncel
VASKİ’den zorunlu su kesintisi duyurusu
Galatasaray'dan Alexis Sanchez'e yakın takip Spor
Galatasaray'dan Alexis Sanchez'e yakın takip
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlar adliyede Güncel
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlar adliyede
Kehribar taşı nedir? Kehribar taşı ne işe yarar? Keşfet
Kehribar taşı nedir? Kehribar taşı ne işe yarar?
Güney Afrika'da 11 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı Dünya
Güney Afrika'da 11 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı