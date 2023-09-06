Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı aşkında sürpriz gelişme

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bir süredir aşk yaşadığı futbolcu Yusuf Yazıcı ile ilişkisini geçtiğimiz ay ilan ederek sosyal medya hesabından sevgilisiyle yurt dışı tatilinde çektirdiği romantik pozlarını yayınlamıştı. Şimdi ise Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı aşkında yeni bir gelişme yaşandı.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı aşkında sürpriz gelişme

Melisa Aslı Pamuk ve yıldız futbolcu Yusuf Yazıcı'nın aşk yaşadığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Yusuf Yazıcı daha önce Instagram hesabında Melisa Aslı Pamuk'u yüzü kapalı şekilde paylaşmıştı. Geçtiğimiz ay yurtdışı tatiline çıkan ikili kameralar karşısına geçerek aşklarını ilan etmişti.

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İkilinin ayrı kalmak istemedikleri için sık sık bir araya geldiği Pamuk'un, sevgilisine Türkiye'de bir takımla anlaşması yönünde baskı yaptığı iddia edilirken bomba bir iddia daha gündeme düştü.

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Sabah'tan Bülent Cankurt'un iddiasına göre; Fransa'nın Lille takımında top koşturan Yusuf Yazıcı, Melisa Aslı Pamuk'a evlilik teklif etti.

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Ancak 32 yaşındaki güzel oyuncunun, kendisinden 6 yaş küçük futbolcu sevgilisine henüz cevap vermemesi herkesi şaşırttı. Güzel oyuncunun teklifi neden kabul etmediği ise bilinmiyor.

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