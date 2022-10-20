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Bu işin şakası yok, hanımlar hemen kontrole gidin

“Türkiye'de her yıl yaklaşık 8 bin kadın hayatını kaybediyor.” diye uyarıda bulunan Doç. Dr. Ünal Sabancı çok önemli bilgiler verdi. İşte o bilgiler...

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 11:48
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Meme kanseri ciddi tehlike

Bu işin şakası yok, hanımlar hemen kontrole gidin
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Meme dokusunu oluşturan hücrelerin kontrolsüz biçimde çoğalması meme kanseri olarak ortaya çıkıyor. Meme kanserinin hem Türkiye’de hem de dünyada en sık rastlanan kanser türü olduğunun altını çizen Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ünal Sabancı, ‘’ Meme kanseri, meme dokusunda yer alan duktal ya da tübüler gibi farklı tiplere ayırabileceğimiz hücrelerden köken alıyor. Kanserin hangi hücre tipinden köken aldığı, tümör boyutunun ne kadar olduğu, kanserin nerelere yayılım gösterdiği hastalığın ilerleyişine etki ediyor” dedi.

Doç. Dr. Sabancı, meme kanserinin belirtileri ile ilgili bilgi verdi:

‘’Meme kanseri semptomlarını genellikle hasta kendi fark ediyor. Hastaların sıklıkla bize tariflediği şikayetler meme dokusunda ele gelen kitle, meme görünümde veya boyutunda değişiklik, meme cildinde farklılık, meme ucunun içe çökmesi gibi durumlar. Meme başından kanlı akıntı gelmesi, meme cildinin soyulması, renk değiştirmesi de yine hastaların farkına vardığı değişiklikler arasında yer alıyor.”

Sabancı, “Hasta genellikle memede değişim fark edince bize başvurur. Hastanın şikayetlerini dinleyerek meme muayenesi yapıyoruz ve meme dokusunu ayrıntılı olarak değerlendiriyoruz. Bazen hastaların bir şikayeti olmasa da hikayeden şüphelenip rutin muayenede de memede kitle tespit edebiliyoruz” diye konuştu. Sabancı şunları söyledi:

“Kanser tanısını kesinleştirmek için ultrason, mamografi ve MR gibi görüntüleme tekniklerinden yararlanıyoruz. Memede gördüğümüz kitlenin iyi huylu mu kötü huylu olduğunu anlamak için memeden örnek doku yani biyopsi alarak patolojiye gönderiyoruz. Patoloji raporu kitlenin özelliklerini anlamamızı sağlıyor. Teşhisi koyduktan sonra kanserin yayılımını görmek için ise farklı görüntüleme yöntemleri kullanıyoruz”

Tedavilerden de bahseden Doç. Dr. Sabancı, “Tüm kanser türlerinde olduğu gibi meme kanseri tedavisinde de uygun tedavi yöntemini kanserin evresi belirliyor. Tedavide lumpektomi dediğimiz, toplumda meme koruyucu cerrahi olarak da bilinen memeden sadece tümör dokusunun çıkarıldığı ameliyatı uygulayabiliyoruz. Bu ameliyatı genellikle daha küçük tümörlerde yapıyoruz. Mastektomi yani meme dokusunun tamamen çıkarıldığı cerrahi ise büyük tümörler için uygun bir yöntem. Eğer tümör çevre lenf bezlerine yayılım gösterdiyse bu lenf bezlerini de çıkarmak, temizlemek gerekiyor. Meme kanseri tedavisinde cerrahi dışında kemoterapi, radyoterapi, hormon replasman terapisi de uygulanabiliyor. Radyoterapi yani ışın tedavisi, cerrahi sonrası meme dokusunda ya da lenf bezlerinde kalan az sayıda kanserli hücrenin yok edilmesi amacıyla kullanılıyor. Kemoterapi ameliyat öncesi büyük boyuttaki tümörlerin küçültülmesi amacıyla tercih edildiği gibi ameliyat sonrası sistemik tedavi amacıyla da kullanılabiliyor. Hormon terapisi, immünoterapi gibi daha güncel tedaviler de meme kanserinde kullanılan yöntemlerden. Hastanın durumu, tümörün büyüklüğü gibi durumları göz önünde bulundurarak tedaviyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

DHA

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