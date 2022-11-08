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Muharrem İnce'den katılacağı etkinliği iptal eden rektörlüğe tepki

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, öğrenciler tarafından davet edildiği etkinliğin rektörlükçe iptal edilmesi üzerine özel üniversitenin kampüsü önünde basın açıklaması yaptı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 20:04
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Muharrem İnce'den katılacağı etkinliği iptal eden rektörlüğe tepki

Muharrem İnce'den katılacağı etkinliği iptal eden rektörlüğe tepki
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(DHA) - İnce açıklamasında, “Bu yasakçı zihniyeti kınamak için etkinliği iptal etmelerine rağmen kapının önüne kadar geldim. Çocuklar, evlatlarım; ben sözümü tuttum ama kendini iktidar partisinin il başkanı zanneden rektör, etkinliğinizi iptal etmiş" dedi. 

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Haliç Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü üyeleri tarafından öğrencilerle buluşmak üzere üniversiteye davet edildiğini belirtti. 5 Kasım'da düzenlenecek olan etkinliğin hazırlıkları yapıldığı sırada, üniversite rektörlüğü tarafından etkinliğin iptal edildiği duyurulduğunu kaydeden Muharrem İnce, üniversitenin Sütlüce kampüsü önüne geldi. İnce öğrencilerle basın açıklaması yaptı. 

“ÜNİVERSİTE ÖZGÜRLÜĞÜN VE ÇAĞDAŞLIĞIN MERKEZİDİR" 

Rektörlükçe iptal edilen etkinlikle alakalı seçimin yaklaşması gerekçe gösterildiğini ifade eden Muharrem İnce, “Seçim yaklaşmış, siyasiler gelmeyecekmiş. Böyle bir şey olabilir mi? AK Parti döneminde, üniversite hem konuşmuyor hem de konuşturmuyor. Rektör, AK Parti'nin İstanbul il Başkanı değil ki. Beyoğlu ilçe başkanı da değil. Buraya her siyasi partiden insan gelir. Gençlerle buluşur. Çocuklar özgürce sorularını sorar. Konuşmacı da cevaplar. Üniversite özgürlüğün ve çağdaşlığın merkezidir.  

Bu yasakçı ve korkak zihniyet böyle. Ben öğrencilere söz vermiştim, "geleceğim" demiştim.  Kapının önüne kadar geldim. Zorla içeriye girecek halim de yok. Biz, derdimizi anlatmak istiyoruz. Ekonomiyi, eğitimi, üniversiteleri konuşmak istiyoruz. Mültecileri, sığınmacıları nasıl göndereceğimizi konuşmak istiyoruz. Özgürlüğü, demokrasiyi, hukuk devletini konuşmak istiyoruz. Yasakladım, kimsin sen, babanın dükkanı mı burası?" dedi.

“ETKİNLİĞİ İPTAL ETMELERİNE RAĞMEN KAPININ ÖNÜNE KADAR GELDİM"

İnce, "Bundan 4 sene önce, en yüksek ikinci oyu almış bir adam. 15,5 milyon insanın oyunu almış. 5 dönem arka arkaya milletvekili seçilmiş, yasalar çerçevesinde kurulmuş bir siyasi partinin genel başkanı, gidip üniversitede, gençlerle buluşamıyor ve konuşamıyor. Her siyasi partinin temsilcisi gelebilmelidir. Bu yasakçı zihniyeti kınamak için etkinliği iptal etmelerine rağmen kapının önüne kadar geldim. Çocuklar, evlatlarım, ben sözümü tuttum ama kendini iktidar partisinin il başkanı zanneden rektör, etkinliğinizi iptal etmiş. Size istediğiniz zaman dışarıda bir salon tutalım. Gelin, istediğinizi soruları sorun" diye konuştu.

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