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Memleket Partisi Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacak

Memleket Partisi tarafından yapılan açıklamada Sedat Peker'in yolsuzluk iddialarıyla ilgili pazartesi suç duyurusunda bulunacakları ifade edildi.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 23:24
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Memleket Partisi Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladı

Memleket Partisi Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacak
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Sedat Peker'in son iddialarıyla ilgili Memleket Partisi de yarın suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Partinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Memleket Partisi olarak Sedat Peker'in kamuoyuyla paylaştığı iddialar hakkında yarın sabah Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Sedat Peker, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun, kendisine bir sorun nedeniyle başvuran Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’i, AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu’na yönlendirdiğini iddia etti. Zehra Taşkesenlioğlu’nun da Mine Tozlu’yu Way Out adlı bir finansal danışmanlık şirketine yönlendirdiğini söyleyen Peker, burada Mine Tozlu'dan 12 milyon lira danışmanlık adı altında “rüşvet” istendiğini öne sürdü ve belge paylaştı. Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun, Mine Tozlu Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtti.

Sedat Peker'in iddialarını doğrulayan Sineren, "Ben Sedat Peker'i eskiden tanırım ama bu bilgilere nereden ulaştığını bilmiyorum. Sadece tanışıklığımı var. Bana daha önce yaşadığım bu sıkıntılardan dolayı geçmiş olsun mesajı iletti. Sedat Peker'in yazdıklarında doğru olmayan ufak tefek şeyler var" dedi.

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