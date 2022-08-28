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  • Sedat Peker'in rüşvet iddialarındaki Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu istifa etti. Erk Acarer’den büyük iddia

Sedat Peker'in rüşvet iddialarındaki Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu istifa etti. Erk Acarer’den büyük iddia

Gazeteci Erk Acarer, organize suç örgütü olmakla suçlanan Sedat Peker'in son iddialarında gündeme getirdiği Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu'nun istifa ettiğini ileri sürdü.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 13:33
Son Güncelleme: 28 Ağustos 2022 Pazar - 13:37
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Sedat Peker'in rüşvet iddialarının ardından Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu istifa etti. Erk Acarer iddia etti

Sedat Peker'in rüşvet iddialarındaki Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu istifa etti. Erk Acarer’den büyük iddia
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Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker’in ifaşaaları gündemden düşmüyor. Peker, daha önce gündeme getirdiği FETÖ’nün sermayesinin tutulduğu Bank Asya’da 16 yıl yöneticilik yapan eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, kardeşi AKP vekili Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve eski Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakcı ile ilgili rüşvet iddialarında bulundu.

Gazeteci Erk Acarer, kişisel Twitter hesabından açıklama yaparsk rüşvet iddialarının odagında olan Serkan Taranoğlu’nun istifa ettiğini duyurdu.

Acarer yaptığı paylaşımda şunları ileri sürdü:

"(Sedat) Peker, bir kişiyi daha Ada’dan gönderdi. Serkan Taranoğlu sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti. Aslında doğru artık o eski o değil. Akıl sağlığını yitirdi. Peker bir yandaş öğütme makinesi gibi. Berat’ın kağıt imha makinesinden bile işlevsel."

Henüz resmi kaynaklardan yapılmış herhangi bir açıklama ise gelmedi.

NE OLMUŞTU?

Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve şu an Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşamını sürdüren Sedat Peker, 'Deli Çavuş' adlı Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda Bank Asya’nın 16 yıl yöneticiliğini yapan eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi üyesi Salih Orakçı ile gazeteci Burak Taşçı'nın da içinde bulunduğu bir dizi 'yolsuzluk' hikayesi anlatmıştı.

Peker, Taşkesenlioğlu ile kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.

Sineren'in bu parayı ödeyemeyeceğini söylemesi üzerine bir arkadaşı tarafından Taranoğlu’na yönlendirildiğini öne süren Peker, Taranoğlu’nun WhatsApp konuşmalarında bir başka Cumhurbaşkanı danışmanı Korkmaz Karaca’nın da adını geçirdiğini öne sürmüştü:

"(...) Daha sonra Mine Hanım'ı bir bayan arkadaşı arayarak Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Serkan Taranoğlu’ nun kendisi ile görüşmek istediğini söyler. Mine Hanım eşi olan İbrahim Sineren’le beraber Serkan Taranoğlu ile ilk önce Ankara Sheraton otelinde görüşürler, sonra da Next Level’daki zehra taşkesenlioğlu’nun yönlendirdiği aynı danışmanlık ofisinde bir araya gelirler (yani hepsi beraber çalışmaktalar). Ağdan kaçan bir balık olursa başka bir türlü onu mutlaka yakalıyorlar.

"KORKMAZ KARACA'YLA TEMASA GEÇMEYİN, ÇOK PARA İSTER"

Serkan Taranoğlu isimli hırsız Cumhurbaşkanı danışmanı, Mine Hanım'a 'Korkmaz Karaca isimli Cumhurbaşkanı Danışmanı da sorununuzu halletmek için sizinle temas kurmak istiyor, sakın onunla temasa geçmeyin sizden çok para ister' diyor.

Mine Hanımı ikna etmek için de 'Martı otellerinin sahibi İnci Hanım'ın Denizbank’tan alıp ödeyemediği krediyi biz halledeceğiz çözüm üreteceğiz diyip dünya kadar parasını aldılar ama işini halletmediler. Bakın kadıncağızın başına neler geldi' diyor (Yani siz doğru adrestesiniz en temiz hırsız danışmanı buldunuz, sadece parayı bana verin diyor). Muhalif gazetecilerin içindeki bazıları, bu Martı Otelleri konusunu araştırın. Orada da çok büyük iğrençlikler var (Siz araştırmazsanız ilerleyen zamanlarda ben yazacam, çünkü varlığı ile onur duyduğum Sn. Yılmaz Özdil abi bana gazeteciler cemiyeti başkanlığını bahşetti).

Bu tweetlerin altında yayınlayacağım WhatsApp görüşmeleri Mine Tozlu Sineren Hanım ve eşi İbrahim Sineren Bey ile Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Serkan Taranoğlu arasında geçen yazışmalar. Yazışmaları siz zaten okursunuz.

"BANA 200 BİN TL YOLLAYIN"

Ancak en iğrenç yanı Serkan Taranoğlu diyor ki: 'Ben İzmir’e geldim. Siz nasıl olsa dağıtılacak paraları yollayacaksınız. Ancak ben üstüme para almadım. Bana 200 Bin TL bile olsa yollayın' diyor (herhalde Cumhurbaşkanlığı danışmanımız bu parayla alemlere akacak). Ancak biraz sonra anlatacağım üzere Mine Hanım ski kıyı koruma genel müdürü Salih Orakçı'ya 'sorunlarınızı çözeceğim' diye para kaptırdığı için 'İş hallolmadan para yollamayacağım' tarzında şeyler söylüyor. Konuşmanın başlarında 'SPK konusu bende rahat olun, Korkmaz Karaca ile görüşmeyin' diyen Serkan Taranoğlu isimli hırsız danışmanımız 'Koskoca holding sahibisiniz niye yollamıyorsunuz?' tarzında bir şeyler söylüyor. WhatsApp yazışmalarını okuduğunuzda mideniz kalkacak. (...)"

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"hareketin lideri devlet bahçeli"
28.08.2022 16:01
"Ülkücü hareket engellenemez" diyen ben sana izin verdiğimi hatırlamıyorum ?🤣🤣🤣  
 
The İMAM.
28.08.2022 15:54
Bülent.....şeytan çocuğuna etrafı tanıtırken İnsana rastlar.bu kim der.şeytan asıl bundan uzak dur.her türlü pisliği, hırsızlığı yaparlar sonra suçu bize atarlar  
 
Bülent
28.08.2022 15:51
Ertuğrul günay internette röportajı var. Chp nin fire verdiğini milletvekillerinin oylamaya katılmadığını söylüyor. 4 bakan yüce divan kurtuldu diyor.  
 
TÜM YORUMLAR (33)
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