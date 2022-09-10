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Memleket Partisi’nin seçim ikinci tura kalırsa kimi destekleyeceği belli oldu

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Serkan İleri “Velev ki bizim Genel Başkanımız ikinci tura kalmazsa Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki, muhtemelen Millet İttifakından bir aday olacaktır, adayı destekleyeceğiz. Cumhur İttifakı'yla hiçbir işimiz olmaz bizim" dedi.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 02:21
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Memleket Partisi’nin seçim ikinci tura kalırsa kimi destekleyeceği belli oldu: Velev ki Genel Başkanımız kalamazsa...

Memleket Partisi’nin seçim ikinci tura kalırsa kimi destekleyeceği belli oldu
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Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Serkan İleri Niğde'ye geldi. Partisinin il başkanlığı binasında açıklama yapan İleri, ittifakların seçime yakın zamanda kurulabileceğini, kendilerinin hiçbir ittifakta olmadığını söyledi.

ANKA haber ajansının haberine göre; İleri, şöyle konuştu:

“Genel başkanımız bu konuda çok net açıklamalarda bulunuyor. Biz ekip olarak da aynı düşüncedeyiz hiç çatlak ses yok aramızda. Biz kendimizin kalacağını yani Genel Başkanımızın olacağını düşünüyoruz. Velev ki bizim Genel Başkanımız ikinci tura kalmazsa Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki, muhtemelen Millet İttifakından bir aday olacaktır, adayı destekleyeceğiz. Cumhur İttifakı'yla hiçbir işimiz olmaz bizim."

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Uzay Fenercioğlu
10.09.2022 02:59
Neden 2.tur, görünen köy yakındır, eğer fotoğrafta değilse. İlk turda millet İttifakın adayı kazanır. Gerisi, Danimarkalı Hans Christian Andersen.  
 
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