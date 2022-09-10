Memleket Partisi’nin seçim ikinci tura kalırsa kimi destekleyeceği belli oldu

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Serkan İleri Niğde'ye geldi. Partisinin il başkanlığı binasında açıklama yapan İleri, ittifakların seçime yakın zamanda kurulabileceğini, kendilerinin hiçbir ittifakta olmadığını söyledi.

ANKA haber ajansının haberine göre; İleri, şöyle konuştu:

“Genel başkanımız bu konuda çok net açıklamalarda bulunuyor. Biz ekip olarak da aynı düşüncedeyiz hiç çatlak ses yok aramızda. Biz kendimizin kalacağını yani Genel Başkanımızın olacağını düşünüyoruz. Velev ki bizim Genel Başkanımız ikinci tura kalmazsa Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki, muhtemelen Millet İttifakından bir aday olacaktır, adayı destekleyeceğiz. Cumhur İttifakı'yla hiçbir işimiz olmaz bizim."